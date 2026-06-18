曾志偉離開TVB後開拍新劇　內地小生成毅擔正影帝影后助陣

曾志偉在辭去無綫總經理後，經過一段時間的休整，現在已展開全新事業，並計劃籌拍一部港風懸疑劇《狩謊》。該劇是他以全新公司名義與內地影視平台合作的「創業作」，劇集請來話題性十足的內地男神成毅擔任主演，同時邀請了金像影帝梁家輝助陣。除了這對強大組合外，傳聞中還會有金像影后袁詠儀的加盟，令整個演員陣容堪比電影級豪華。

曾志偉自卸下無綫（TVB）總經理職位後，生活過得相當愜意。(葉志明攝)

傳成毅有份參演

《狩謊》以18集的篇幅探索懸疑和懸念之美，並暫定於本月23日在香港正式開機。作為這次計劃的推動者，曾志偉不僅充當幕後推手，還會親自參與其中扮演一個配角。這部劇邀請到的主創團隊同樣亮眼，包括參與過知名電影《寒戰》製作的導演陸劍青。一份責任心和使命感驅使曾志偉對該劇精益求精，被譽為「古裝男神」的成毅也為此劇挑戰自我，不僅從古裝角色跨足至時裝劇，還特意進行拳腳訓練、學習心理學知識，甚至專門苦練廣東話，以確保能完美詮釋角色。

成毅被譽為「古裝男神」。（《琉璃美人煞》劇照）

成毅自與經理人公司「歡瑞世紀」結束8年合作關係後便自立門戶，此次參與《狩謊》正是他重新出發的重要一步。由於內地近期規定演員名單中不再單獨使用藝名，其本名傅詩淇也因此首次被公開，令網民調侃稱：「傅詩淇正式出道！」無論名字如何改變，他對工作的敬業態度卻始終如一，贏得了曾志偉的高度評價。日前曾志偉出席一場頒獎禮，他公開表示成毅是一名非常努力、有內涵、且極具專業素養的演員。

成毅自與經理人公司「歡瑞世紀」結束8年合作關係後便自立門戶。（Instagram@chengyi.0517_）

袁詠儀、張智霖與成毅交情匪淺

至於袁詠儀是否會正式參演，目前仍然是一個懸念。她在近期忙於與余香凝合作拍攝電影《慾望寄生》，但由於過往與成毅和老公張智霖交情匪淺，傳出即便要趕場也很可能加入《狩謊》。事實上袁詠儀早在2016年的內地綜藝節目《一年級．畢業季》中就與成毅結緣，對其敬業態度印象深刻。她還曾探班老公與成毅主演的古裝劇《赴山海》，可見雙方已有不少合作經歷。雖然目前袁詠儀尚未正面確認參與，但面對外界猜測，她也未做明確否認，僅以一句「傾過吓咁囉」帶過，引人遐想。