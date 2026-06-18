香港小姐2026｜大熱吳倬希突退選後首現身交代心聲：決定好唔容易

《2026香港小姐競選》昨日（17日）正式公布12位候選佳麗名單，原本被視為大熱、23歲的吳倬希（Elisa）卻在完成髮型改造後突然宣佈退選，令人意想不到，最後由曾參選華姐的陳梓穎「補上」。無綫高層樂易玲接受訪問時，透露吳倬希因為與屋企人的安排撞期，無法配合港姐的密集式訓練，故三方商量後無奈退出。而晚上，吳倬希終於在社交平台發布影片親自現身，神情輕鬆地向一直支持她的網民正式交代。

23歲的吳倬希樣子甜美、條件優質，參選時被視為大熱佳麗。（資料圖片）

吳倬希深受樂易玲及網民喜愛。(直播截圖)

交代退選心聲：決定好唔容易

吳倬希在影片開頭甜笑揮手向大家打招呼：「Hello，大家好，我係前10號吳倬希 Elisa。」她坦言這次退選的決定對她而言「真係好唔容易」，也感到十分可惜。她感性地說：「由初選一路走到現在，我真的很珍惜每一個機會，也珍惜和每一位工作人員、佳麗和前輩相處的每一天。」

吳倬希突退選後首現身交代心聲。（小紅書截圖）

雖然參選的時間短暫，但吳倬希直言自己獲益良多，不僅開闊了眼界，更結識了許多很好的人。她衷心感謝TVB給予她這次難得的機會，並特別點名致謝：「多謝每一位幕前幕後工作人員的照顧和鼓勵，多謝每一位佳麗的陪伴，也多謝一路支持我的每一位。因為有你們，這段旅程才會這麼難忘。」

吳倬希神情輕鬆。（小紅書截圖）

吳倬希謝謝大家一路以來嘅支持！。（小紅書截圖）

吳倬希又表示，雖然未能繼續完成港姐這段旅程，但她深信每一段經歷都有她的意義：「我會帶着這份勇氣，和這段時間學到的一切，繼續努力，向自己心目中的完美更近一步。」最後，她亦不忘送上祝福，希望網民能繼續支持留下來的港姐佳麗，並握拳為大家高呼加油。期間她強調：「真係唔係因為個髮型先退賽㗎」，以及向樂小姐「示愛」，「我真係好鍾意你呀！」盡現可愛一面。

吳倬希為留得佳麗打氣。（小紅書截圖）

有網民非常欣賞吳倬希。（小紅書截圖）

激活IG疑向「KOL」發展

而除了向網民交代心聲外，吳倬希更積極「激活」IG，一晚之內連出多個Po，當中不缺火辣泳裝相，同時她也開設小紅書帳號，並留言：「大家如果想睇我多啲日常，可以去 IG 搵我呀 @ng_cheukhei 🫶 而家暫時放咗幾張相先～等我返咗紐約之後會陸續更新更多日常同生活 希望大家會繼續支持我，陪我一齊行落去！多謝你哋」，字裡行間透露了她的下一步大計，似乎有意食住港姐氣勢向KOL方面發展。有網民對她退選大感可惜，也有網民支持她下年再戰，可見深得網民歡心。另外有網民發現吳倬希的IP地址已經顯示在美國，推測她目前已經飛回紐約。

吳倬希退選後隨即「激活」社交平台，一晚連出多個Po。（IG圖片）

當中不缺火辣泳裝相。（IG圖片）