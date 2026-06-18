高海寧一擲千金飛美國睇世界盃盡顯富貴　支持英格蘭贏波興奮尖叫

今屆世界盃小組賽正進行得如火如荼，「三獅軍團」昨晚在世界盃L組分組賽亮相，憑藉隊長哈利簡尼梅開二度，加上比寧咸及拉舒福特建功，以4：2擊敗克羅地亞，強勢打開勝利之門。這場入球騷不僅令現場球迷血脈沸騰，更吸引了高海寧（高Ling）親臨美國達拉斯球場見證歷史時刻。她更化身「迷妹」在IG Story瘋狂連載，記錄英格蘭每個入球的激動瞬間，以及與好友相擁慶祝的畫面。

高海寧憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）

高海寧不吝嗇展示其火辣身材。（IG@sammkoling）

高Ling現場直擊英格蘭每粒入球都尖叫

曾現場看過不少球賽的高海寧，今次專誠飛到美國現場觀戰。從她分享的IG Story所見，她與女友人同行，並在場外打卡合照，一起支持英格蘭國家隊。身處現場的高Ling全程投入看球賽，當英格蘭在12分鐘憑哈利簡尼重射十二碼先開紀錄時，她即時與好友歡呼尖叫。而整場比賽英格蘭攻勢一浪接一浪，即使克羅地亞兩度追平，最後終以4：2贏了，高Ling亦有高舉手機記錄每個入球時刻以及現場盛況。高海寧完場後意猶未盡，在IG story分享她看球賽時影的靚相，她與好友興奮相擁的情景，大讚英格蘭表現出色，寫上「What a great game」。

高Ling現場睇波。(ig圖片)

高Ling支持英格蘭。(ig圖片)

高Ling感受現場氣氛。(ig圖片)

高Ling與女友人同行。(ig圖片)

一擲千金支持愛隊盡顯富貴

要到現場欣賞世界盃賽事所費不菲，高Ling今次可說是落重本，盡顯對三獅軍團的無限支持。據悉，今屆世界盃門票需求極度熾熱，英格蘭對克羅地亞這場比賽，官方二手轉售平台上的票價由800美元（約6,240港元）起跳，貴賓區座位，票價更高達1,500美元（約11,700港元）起，還未計算稅項及手續費，還未計機票酒店的開支。要飛到美國達拉斯現場睇波，使費相當驚人。高Ling近年在內地及香港兩邊發展，吸金力強，今次為撐愛隊更絕不手軟。乘坐商務客位由香港飛往美國，來回機票約8萬港元起，入住達拉斯市中心五星級酒店，每晚房價由4,000港元起跳，若停留四日三夜，單是住宿已花約1.2萬港元。連同餐飲、當地交通及其他使費，今次高Ling的睇波之旅保守估計豪花至少12萬至15萬港元，認真富貴。

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