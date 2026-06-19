巨星推手憶童年得不到母愛被逼當舞女還債　相士揭身世秘密終釋懷

影視大亨向華強的太太「向太」陳嵐過往曾捧紅、周星馳、劉德華、張柏芝及李連杰等巨星，近年她活躍社交平台，開設的個人頻道不時分享人生經歷及圈中秘聞，吸引不少網民關注。近日，向太拍片重提當年遭到爛賭母親「賣女做舞女」的坎坷往事，更因絕望而一度選擇割脈輕生。不過在23歲的時候，一位相士向她揭露了一個驚人的身世秘密，才讓她徹底釋懷。

向太陳嵐近日在社交平台再次談到她的原生家庭。（小紅書截圖）

給原生家庭打-1分 考第一仍被無視

在影片中，向太被問到1-10分，會給自己的原生家庭打幾分？她毫不猶豫地回答：「-1分。」她透露從自己記事開始到18歲，母親每天都在賭博，「每次拿完獎狀回去，找到她也是在牌桌上，然後丟兩塊錢給你，看也不看你，也不看你的獎狀。我要入初中的那一年，學校派我去IQ比賽測試，我拿了全是第一，188，但她們都沒有感覺，她們覺得我拿第一是應該的，因為我從小一年級開始，什麼都第一。我那些獎狀放那，她有時候就把熨斗放上面，給你熨焦幾張。我哥哥六年級的時候，拿了一個第三名，她們把它裱起來放在牆上，我覺得是重男輕女，如果有人培養我，我可能是在另一個領域的一個天才。」這重男輕女的對待，也令向太從小就深刻體會到根本得不到父母的愛。

向太初中曾參加IQ比賽測試，拿到第一。（小紅書截圖）

向太稱母親只要在外面輸了錢，回家就會拿她當出氣袋。（小紅書截圖）

向太稱當時放學回家，還要一邊做家務、一邊照顧弟弟妹妹「背著、抱著、哄著，沒人理啊。她輸了一輩子，所以那時候我很恨人賭錢。」向太續言，母親只要在外面輸了錢，回家就會拿她當出氣袋。向太無奈地說：「她會故意跟我爸說：『你看她，我剛打她。』我10歲那時候，她說：『反正惹我生氣，我打她，她還還手。』其實我不是還手，我只是擋了而已，然後叫我爸爸來打我。」

向太當時擋著母親打，卻被誤解為還手。（小紅書截圖）

18歲被逼做舞女還債 絕望割脈：我崩潰了

而到了18歲那年，向太更遇到一個令她崩潰的經歷。當時她考上了大學，卻被迫輟學。母親在外面欠下了高達100萬的高利貸，為了還債，父母竟一起迫她去舞廳當舞女賺錢還債。向太回憶起這段黑暗時刻，情緒依然激動：「他幫我媽跪著求我，說一定要去當舞女，你媽已經拿了人家錢，他說我沒有錢幫她還，他說女兒求你了這樣。」向太當場精神崩潰，為什麼這麼倒霉會有這樣子的父母，「我覺得我完了，我不肯去做舞女，那他們兩個怎麼解決呢？」一時想不開之下，向太選擇了極端的做法，她跑去買了一把鋒利的刀，直接割斷了自己的大動脈。

向太18歲時，曾被父母逼去做舞女還債。（小紅書截圖）

向太年輕時非常靚女。（微博圖片）

向太重提舊事依然激動。（小紅書截圖）

幸好，向太最後被及時被救回來，但醒來的那一剎那，「我捂著臉，都不敢面對任何人。我覺得我這個是錯誤的，後來就醒了，還有什麼坎是過不了的。」於是她打兩份工，自己養自己、供自己讀書，「我可以不理他們，我慢慢賺錢給他們，就好了嘛。」後來向太不到一年輟學了，因為被人發掘了，就開始去拍廣告、走秀賺錢，她還把賺到的每一分錢都拿回家。

因為要被逼做舞女，向太曾一時想不開選上極端方法。（小紅書截圖）

向太後來靠自己養活自己。（小紅書截圖）

23歲驚悉父親「非親生」秘密 向太：我反而釋懷了

對於母親，向太坦言自己「雖然沒有恨她，但絕對沒有愛，她不值得我愛她」，她亦一直無法理解，世上怎會有這麼恨的父母。直到23歲那年，她知道父親「非親生」的秘密，反而釋懷了，當時有一位相士突然對她說：「媽媽跟我這個養父離了婚，生了我哥哥之後就走了，跟外面一個男的生了我，然後我親生爸爸死掉了，我這個養父把她接回來，所以後面的弟弟妹妹，也是這個養父的，哥哥也是，就中間我不是（養父生的）。」

向太直言對母親「雖然沒有恨她，但絕對沒有愛」。（小紅書截圖）

向太直言當她23歲那年，知道父親並非「親生」時，她反而釋懷了。（小紅書截圖）

向太得知這個秘密後，急忙回家向母親求證，母親最終親口承認，親生父親不是這個爸爸。而這個真相竟讓向太恍然大悟，原來，那位下跪逼她做舞女的「爸爸」只是養父，而養父一輩子都深愛及包容她的母親。向太直言：「因為他（養父）說，如果你不去（當舞女）的話，你媽就馬上跟我離婚，所以我更釋懷，因為我不是他親生的，我還對他更好，因為始終是養育之恩，我對他的好，會比我媽多很多。」經歷過這樣的原生家庭，向太直言最大的影響就是得不到父母的愛，所以她把這些缺失加倍補償在自己的小孩身上，想盡辦法給予他們最好的教育與陪伴。

經歷過這樣的原生家庭，向太直言最大的影響就是得不到父母的愛，所以她把這些缺失加倍補償在自己的小孩身上，想盡辦法給予他們最好的教育與陪伴。（小紅書截圖）