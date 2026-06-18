佘詩曼未答應回歸《新聞女王3》　最緊要睇劇本：唔好為開而開

藝人佘詩曼今早（18日）現身電器旗艦店開幕活動，以一身白紅色套裝亮相，展現「Man姐」氣場，狀態極佳。接受訪問時，提到上月28日生日的阿余近日與不同朋友慶祝，包括《新聞女王2》的「文家軍」一眾演員，期間古天樂更驚喜現身，阿佘透露因為早前聲帶發炎，所以慶祝活動約了三次才成事。問到與古生可會在電影方面有合作，阿佘指當日大家沒有談工作，笑言「文家軍」演員們見到古生非常興奮。至於古天樂即將與8月在紅館舉行演唱會，阿佘直言一定會捧場更要坐第一行。

佘詩曼以一身白紅色套裝亮相，展現「Man姐」氣場。（關穎賢攝）

佘詩曼狀態極佳！（關穎賢攝）

佘詩曼未答應回歸《新聞女王3》

佘詩曼透露聚會期間大家都有研討過會否回歸演出《新聞女王3》，表示最緊要睇劇本：「不過自己都未知，睇劇本，我都同佳哥（鍾澍佳）都覺得唔好為開而開，今次想帶俾觀眾乜嘢message呢？（咁《正義女神2》呢？）都係呢個方向，但係我覺得《正義女神》會容易啲寫，始終少年問題case或真實個案都為反映到出嚟，或者都好需要社會去注意，我覺得呢個題材會比較容易啲寫。」問到現時挑選劇本有什麼要求，阿佘表示會想飾演比較新的角色、未演過的角色或是未合作過的對手。

佘詩曼未知道會否回歸《新聞女王3》。（關穎賢攝）

更認為劇本好很重要，亦不想為開而開。（關穎賢攝）

佘詩曼表示現時接工作都希望能在香港拍攝，因為想留在媽咪身邊。（關穎賢攝）

未來留港工作陪伴媽咪

另外，主演的劇集《無名天使3D》深夜重播，阿佘表示沒有翻看但仍記得當時拍攝好辛苦。講到近日有女藝人公開表示拍攝親熱戲時感到不舒服，問到可曾經歷類似事件，阿佘謂：「咁又冇，唔小心揩撞實有，但故意嘅就冇。（可會與對手設定界線？）我冇㗎，做咩都盡情投入，如果劇情需要咪做盡佢，咁如果劇情冇需要嘅就冇必要啦。」至於未來接劇集或電影有什麼要求，阿佘直言要求希望能在香港拍攝，想留在媽咪身邊：「多啲時間喺香港我會放心啲囉，如果出咗去出面，我會晚晚都唔放心。始終佢年紀都開始大，其實都需要照顧，一個老人家自己喺屋企其實我覺得佢會驚，所以我喺度佢會安心啲瞓得好啲。」

佘詩曼與媽咪感情非常好。（IG圖片）

佘詩曼得知吳文忻離世感傷心

藝人吳文忻於本月9日不敵癌魔離世，當年吳文忻奪得香港小姐季軍由佘詩曼頒發，對於吳文忻的離開，阿佘憶起小時候兩人曾一起跳同一間芭蕾舞學校但唔同班，但沒有跟對方有很多接觸：「當然聽到好唔開心，咁後生，同埋有兩個小朋友，我知道佢好堅強，都戰勝咗好耐，我係好欣賞佢。」