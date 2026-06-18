碧咸大仔Brooklyn拿與父母關係破裂開玩笑　被批廉價引發公關災難

萬人迷碧咸（David Beckham）自年初陷入家變危機，大仔Brooklyn發6頁聲明指控被父母長期控制、在婚前企圖強迫簽署放棄姓名權益文件、母親拒絕為新抱設計婚紗等，雖然有證據指出Brooklyn夫婦前言不對後語，但Brooklyn依然拒絕和解。日前，細妹Harper上門探Brooklyn慘摸門釘後，Brooklyn竟指父母精心設局做騷，令不和再度升級。

碧咸日前正式在荷里活星光大道留名，全家總動員前來力撐。（IG/@davidbeckham）

Brooklyn認為父母刻意利用Harper製造示好及和解的假象，指舉動是家人合謀設計的一場戲。（IG/@brooklynpeltzbeckham）

Brooklyn拿與父母關係破裂開玩笑劣評如潮

家庭不和升級的同時，Brooklyn前日在IG分享一則與2026年世界盃相關的廣告，片中Brooklyn表示：「你們可能想知道，為甚麼我要在家裡看2026年世界盃……這說來話長。」(You're probably wondering why I'm watching the FIFA World Cup 2026 from home... It's a long story)，更以「一言難盡，遲點再說」(It's complicated, more soon)作為片尾，似乎拿與父母關係破裂開玩笑，暗示為避免父親同場而選擇在家看世界盃。外界認為Brooklyn以家庭不和話題賺錢，被批評「廉價」及極具「剝削性」，劣評如潮引發公關災難。

Brooklyn前日在IG分享一則與2026年世界盃相關的廣告。（IG圖片）

Brooklyn似乎拿與父母關係破裂開玩笑，暗示為避免父親同場而選擇在家看世界盃。（IG圖片）

外界認為Brooklyn以家庭不和話題賺錢，被批評「廉價」及極具「剝削性」，劣評如潮引發公關災難。（IG圖片）

Brooklyn引發公關災難

Brooklyn的做法被指以家庭不和話題賺錢，英國品牌公關機構Season One Comms的品牌傳播主管Andy Barr直言「這很可能是『Brooklyn品牌終結的開始』」，「各大品牌看到外界對他利用家庭不和進行宣傳的負面反應，將感到震驚，並避免跟他合作」。另外，策略傳訊顧問公司Essential Content董事總經理Sean O'Meara形容此舉是公關災難級示範，收錢以公開方式嘲諷家人非常卑劣：「這顯得他很小器……他真的這麼需要這筆錢，需要把家醜公開？」