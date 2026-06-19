李蘊鯁骨急入院照喉鏡　報平安繼續開工：嗰條鏡仲要好粗

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，直至去年李蘊承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。離婚後李蘊積極復出，重投樂壇推出新歌，而一對子女就主要由前夫羅章冠照顧。日前李蘊突然自爆到耳鼻喉科照喉鏡，令人擔憂！

積極復出。（IG@renee0727）

零跌Watt！（IG@renee0727）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

水着照。（IG@renee0727）

一對子女隨爸爸羅章冠在內地生活。（IG@luo_zhangguan）

羅章冠父兼母職。（IG@luo_zhangguan）

李蘊食鯪魚球鯁骨急送院照喉鏡

李蘊在IG限時動態分享睇醫生的照片，並寫道：「食鯪魚球都啃（鯁）骨，會唔會真係太為食？」幸好最後成功取出魚骨：「原來照喉鏡要喺個鼻哥窿度入去㗎，嗰條鏡仲要好粗。」她更曬出自拍照報平安：「無事！繼續開工！」

自爆鯁骨到耳鼻喉科照喉鏡。（IG截圖）

自爆鯁骨到耳鼻喉科照喉鏡。（IG截圖）

繼續開工。（IG截圖）

溫馨。（IG@renee0727）

李蘊為囡囡慶祝10歲生日。（IG@renee0727）

李蘊昔日住5,000呎獨立屋 去年承認已離婚

李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚後，曾居於廣州5,000呎獨立大屋，豪宅更設有花園，她亦自此淡出幕前，專心相夫教子。不過李蘊在2023年突然宣布全面復出，一度惹來婚變揣測，直至去年3月終承認已離婚兩年。其後有網民發現羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」等，惹來外界猜測羅章冠似乎暗示有人「派帽」。不過對於疑似出軌、有第三者的指控，李蘊在接受《香港01》專訪時就不願多談：「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」，並指與前夫「唔係仇人」：「小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處。」

李蘊同一對仔女。（IG@renee0727）

婚後住5,000呎獨立屋。（IG@renee0727）

設有大花園。（IG@renee0727）

李蘊前夫羅章冠。（IG@luo_zhangguan）

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

一家四口合照。（IG@renee0727）

羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」。（IG截圖）

似有隱情。（IG截圖）

李蘊一直以直播主身分在「17LIVE」唱歌。（IG@renee0727）