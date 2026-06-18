元祖𡃁模楊梓瑤曬照聲波照宣布再度懷孕：一切嚟得自然亦得來不易

現年37歲，曾有「浸大E神」稱號的元祖級𡃁模楊焉（原名：楊梓瑤 Carol）當年與周秀娜惡鬥書展狂推出寫真集，她於2014年退隱娛樂圈後，已轉行做瑜伽導師，兼且有自己的Studio。她在2021年於IG Story PO出自己的孕照，突然宣布已婚並於同年誕下一子，與老公及仔仔組成三口之家，一家人生活幸福愉快。

浸大E神Carol是一代性感女神，當年與周秀娜是勁敵。（寫真圖片）

楊梓瑤，楊焉（原名：楊麗華和楊梓瑤）接拍《婚前試愛》，戲名正是「阿寶」，她當年更有外號「浸大咪神」的稱號。（電影劇照）

曬超聲波照宣布再度懷孕

今日，楊梓瑤於社交平台貼出自己手拿兩張超聲波的照片，發文寫道：「感謝讓我上左堂重大的人生課題，一切嚟得自然亦得來不易，呢個係最好嘅父親節禮物，亦都係預祝我生日嘅禮物❤️ #四人行」，宣布再次懷孕的喜訊，她手中的超聲波照片中已明顯可以看到腹中bb的形態，看來她已陀b好幾個月了。雖然她分享的半身照看不到她的孕肚，但估計她已陀得相當穩定才會公布這個喜訊。

楊梓瑤宣布再次懷孕的喜訊。(threads圖片)

曾在《婚前試愛》擔任第二女主角

楊梓瑤於2008年參加香港動漫節「Bandai Girl」選舉大賽奪冠，之後曾於亞視賽馬節目及TVB《美女廚房》（第二輯）環節「美少女廚神」中亮相。2010年楊焉推出寫真集，大膽尺度令她在一眾𡃁模突圍而出，同年在電影《婚前試愛》擔任第二女主角。2014年淡出幕前後，曾轉職做文員，再轉行當瑜伽教師，並開辦瑜伽學院。

電影截圖