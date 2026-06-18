Coffee林芊妤誕女後極速修身Fit到爆　細女等開餐眼仔碌碌勁可愛

現年36歲的林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下兒子翟德彥（伯伯）。林芊妤去年11月誕下第二胎女兒，雖然曾因檢查發現BB的第13條染色體有異常，幸好最後無礙，一家四口幸福溫馨。

母女平安！（IG@coffee89921）

Coffee林芊妤誕女後極速修身Fit到爆。（IG@coffee89921）

林芊妤分享湊女日常

林芊妤誕下女兒後已經火速修身，四肢纖瘦之外，身材亦升級。林芊妤不時在社交平台分享溫馨家庭日常點滴大受粉絲歡迎，在昨日分享的新片可見，林芊妤穿上綠色絲質睡衣抱著細女。細女輪廓深邃，眼仔碌碌非常可愛，她趴在媽咪的心口，更不時以雙手撐起身體。林芊妤搞笑以女兒角度在帖文寫道：「呢支奶令我又愛又恨 今日已經出咗去成個晏晝都唔見人架啦 見佢返到黎仲係着住出街衫我已經俾足面唔喊住 見到佢換返套睡衣我先至開始喊 點知佢又整兩舊嘢喺我既糧食上面 我都係想親近我嘅糧食有啲安全感啫 你益嗰兩舊嘢你都唔益吓我 雖然我啱啱食飽嘢但係我都可以繼續飲㗎嘛 你都冇解架🤷🏿‍♀️」。

林芊妤不時在社交平台分享溫馨家庭日常點滴大受粉絲歡迎。（IG@coffee89921）

在昨日分享的新片可見，林芊妤穿上綠色絲質睡衣抱著細女。（IG@coffee89921）

細女眼仔碌碌。（IG@coffee89921）

非常可愛！（IG@coffee89921）

細女眼仔碌碌非常可愛

有大批網民看到片段後，都留言大讚細女可愛：「真係好得意呀妹妹啲反應，佢好疑惑，點解有種既熟悉又陌生嘅感覺😂😂」、「片尾個樣勁似阿哥🤭」、「Sorry, 唔知點解好鍾意看妹妹哭😂」、「👶🏻：“無論咩情況下, 最緊要係不時望下個鏡頭” 😜」。

網民搞笑指細女反應可愛。（IG@coffee89921）