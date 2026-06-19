古佩玲搬離熊家網民開香檳　陳浚霆首回應「冇得留低」 ：係失業

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴觀眾多年，近日該劇即將進入尾聲，而新處境劇《愛·回家之三代同糖》亦傳出已經開始「埋班」籌備，引來網民熱烈討論。《愛·回家之開心速遞》日前（16/6）出席劇集宣傳活動，劇中飾演「風少」的陳浚霆在接受《香港01》訪問時大方回應劇集傳聞，並就戲中拍檔古佩玲即將搬離「熊家」一事發表看法。

《愛·回家之開心速遞》宣傳活動。（吳子生攝）

回應《開心速遞》完結傳聞：我都係聽你哋講

對於《開心速遞》是否即將大結局，陳浚霆在訪問中顯得十分淡定，笑言自己也是看報道才知道消息：「我都唔知呀，我聽你哋講係7月中嘛！我跟返你哋呀，你哋好似準過我哋呀！」

陳浚霆出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動。（吳子生攝）

談到新處境劇《三代同糖》已經陸續安排演員「埋班」，陳浚霆則幽默地自嘲即將面臨「失業」：「我遲啲就會係失業囉！新嗰套無份呀，會休息一下先，然後睇下有啲咩其他嘅發展。我相信公司都安排好咗㗎啦，一個新嘅範疇去試下新嘅嘗試。」他續指，自己與TVB仍有很長的合約，因此並不擔心前途，並表示由《開心速遞》第一集至今已參與了九年多，自己確實也走進了「舒適圈」，正好趁這個機會跳出來嘗試新事物。

陳浚霆自嘲即將面臨「失業」。（吳子生攝）

計劃外遊充電 與古佩玲「狗聚」

被問到若真的迎來空窗期，會否擔心要「坐冷板凳」太久，陳浚霆透露自己已計劃好去旅行充電：「唔驚，我要去咗個旅行先，因為我好耐無搭過飛機，去個遠嘅地方或者近嘅地方，同屋企人夾下時間先。新工作嚟之前，我希望同公司申請去第個地方。」

至於會否與緋聞女友兼拍檔古佩玲一同外遊，他表示兩人私下已約好帶愛犬聚會：「我同佢有啲活動要搞，我哋講咗好耐帶啲狗一齊出嚟，原咗劇我哋啲狗要見一見大家先。」他又透露古佩玲近期的工作滿檔，明日亦有商場活動，相當忙碌。

計劃與古佩玲「狗聚」。（吳子生攝）

網民高呼「終於等到神婆搬走」 陳浚霆：唔評論

近期劇情講到古佩玲飾演的「神婆」即將搬離熊家，不少網民對此反應激烈，甚至高呼「終於等到呢一日」、「好高興神婆搬走」。對此，陳浚霆力撐拍檔，認為劇情的轉變非常合理：「我覺得熊家個轉變好正常喎，我係第一個非熊家住宿者住入熊家㗎嘛，我嗰時住樓梯底嘅。我覺得呢樣嘢係一路演出嚟演變緊，同埋劇集不斷會有人搬入搬出，喺嗰棟大廈都會有新嘅人入嚟，大家意想不到。編劇喺呢個時間寫咗好多精彩嘅嘢，等觀眾可以睇到。（古佩玲有冇得入新劇？）呢個我唔知喎，呢個你要問返佢。（古佩玲冇得留低網民高呼等咗呢一日好耐！）我唔評論。」