郭珮文Big爆連身裙震撼影片瘋傳　網民抵死配樂惹聯想：誰頂得住

現年24歲的前港姐郭珮文（Juliana）自入行以來，一直憑著傲人上圍被網民封為新一代「最強Body」。她亦深知自己的流量密碼，經常在社交平台大方分享吸睛性感相，每次都讓網民大飽眼福，絕不失望。早前，郭珮文宣布參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，近日一段她出席該節目宣傳活動的影片在網上瘋傳，火辣身材再次引發網民熱議。

由參選港姐至今，郭珮文的出眾身材一直都是焦點。（資料圖片）

郭珮文擁有屈機S型身材。(IG@julianakpm)

不得了。(IG@julianakpm)

貼身連身裙盡顯S魔鬼身材

影片中，郭珮文穿上一件米白色的超貼身連身裙，雖然裙子剪裁「包到上頸」，非常保守，但由於質料極度貼身，完全遮擋不住她凹凸有致的火辣身材。不論是坐著向觀眾揮手、側身站立，還是手執麥克風講話，其「Big爆」的視覺效果依然震撼全場，將其極致玲瓏的S曲線完美展現，絕對是「包得愈緊，震撼愈大」。

郭珮文從不讓網民失望。(IG@julianakpm)

誰頂得住！(IG@julianakpm)

郭珮文透露已回復單身9個月。（陳順禎 攝）

搞笑配樂惹無限聯想

更有趣的是，上載該影片的樓主除了寫道：「郭珮文 登《#女神配對計劃2》，自爆單身盼覓真命天子✨ #這誰能頂得住啊」之外，還抵死地配上古巨基的歌曲《爆了》作為背景音樂，當中歌詞一句「小鳥爆開了」，令人無限聯想。不少網民看完影片後紛紛心心眼，留言：「真正的女神」、「富有且慷慨」、「嚇死人，不覺得累嗎」、「真係好睇」。

近日一段郭珮文出席活動的相，在社交平台瘋傳。（小紅書@木易繁花）

雖然裙款密實，但郭珮文依然穿出吸睛效果。（小紅書@木易繁花）

這個側拍震撼眼球。（小紅書@木易繁花）

網民質疑五官變精緻

除了身材成為全場焦點，不少網民亦留意到郭珮文的外貌似乎比以前更加精緻，質疑她是否有後天加工。對此，郭珮文曾在接受《香港01》訪問時，爆笑回應：「我唔覺喎，我最近係化妝叻咗。（無『動手腳』？）陰影打得重手咗，加上假睫毛嘅效果。」不過她亦坦言不排斥醫美，笑稱若到了三、四十歲皮膚鬆弛，或許會考慮接受提升療程，但目前仍崇尚自然。

有網民留意到郭珮文的外貌似乎比以前更加精緻，質疑她是否有後天加工。（小紅書@木易繁花）