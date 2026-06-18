湯盈盈認不滿錢嘉樂親熱戲澄清無針對蝦頭　呂慧儀爆未播已吐苦水

藝人湯盈盈與呂慧儀今日（16/6）一同出席無綫王牌劇集《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動。日前，湯盈盈在綜藝節目《夫妻肺片》中大爆不滿老公錢嘉樂與「蝦頭」楊詩敏的親熱吻戲，隨即在網上引發熱烈討論。今日兩人在接受《香港01》訪問時，再度被重提這段「舊帳」，現場笑聲不斷。

呂慧儀和湯盈盈感情要好。（吳子生攝）

呂慧儀爆料盈盈一早「開名」投訴

訪問一開始，呂慧儀就率先爆料，指湯盈盈其實在節目播出前，就已經私底下向劇組姐妹們大吐苦水。呂慧儀笑言：「佢其實未喺《夫妻肺片》爆之前，已經同咗我哋講。慣啦，我一睇，哎呀佢真係講咗出來！」湯盈盈在旁隨即大笑，承認自己當時忍了很久。被問到這段不滿是否已經忍了許多年，湯盈盈表示大家都知道這件事，甚至身邊的朋友也去看了那場戲，自己更看了好幾次。呂慧儀隨即說：「你睇一次就夠啦，我就唔睇啦，你睇幾次最痛苦。」

「每次睇到都拳頭都硬晒」 澄清並非針對蝦頭

湯盈盈坦言，每次看到該片段時都會有些火起，更現場生動地形容自己的反應：「每次睇到都拳頭都硬晒，嘉樂仲話做戲啫做戲啫。」不過，她強調自己並非針對蝦頭本人，純粹是針對這件事。

隨後，湯盈盈也主動提及蝦頭之後在訪問中的回應：「後期蝦頭自己都做咗個訪問，我有聽，佢話我笑住講，咁我都只是開玩笑，同埋我講緊個有趣嘅事啫。」

湯盈盈澄清沒有針對蝦頭。（吳子生攝）

自爆曾追問錢嘉樂親熱戲

談到拍吻戲的經歷，湯盈盈更大方透露，事後曾私下問過錢嘉樂，以後如果還有類似的親熱戲，一定要先跟她報備。她笑說：「我同佢講，你將來有啲咩kiss戲呢，我同你practice下先啦，我喺屋企教你，點樣先至喺鏡頭面前錫得靚。」