劉松仁近照曝光極之凍齡　力撐米雪演唱會自70年代起合作無間

現年70歲的米雪日前隆重舉行入行55年演唱會，吸引大批圈中好友及歌迷到場支持，現場星光熠熠。雖然在舞台上未見其「最佳拍檔」劉松仁（松哥）現身，但原來松哥私下「撐到盡」，不僅在開騷前特意發微博力撐，開騷當日送上巨型花籃，騷後更親自為米雪設宴慶功，盡顯數十年深厚情誼！



二人極具默契！（微博照片）

劉松仁在微博上載多張與米雪慶功的合照，並留言寫道：「慶祝米雪小姐演出順利成功宴～佩服」從相片中可見，當晚松哥精神奕奕，手捧鮮花送給米雪。兩位老友記拍下多張親密合照，更齊齊對鏡頭大擺心心手勢。網民紛紛留言大讚二人狀態極勇，外貌與身材都保養得宜，絕對是演藝圈中的「凍齡天花板」。

二人非常凍齡！（微博照片）

經典螢幕情侶 情誼橫跨數十年

米雪與劉松仁自70年代起合作無間，曾合作《大地恩情》、《萍蹤俠影錄》、《秦始皇》、《法網伊人》等多套經典劇集，是觀眾心中無可替代的「螢幕情侶」。近年劉松仁深居簡出，鮮少公開露面，但只要是米雪的聚會或重要時刻，松哥幾乎從不缺席。這次米雪迎來入行55年的重要里程碑，松哥雖然沒有上台，但由騷前宣傳、送花藍到騷後慶功一條龍做足，再次見證這段超越半世紀的真摯友誼。

劉松仁的演技當然出色，他和米雪對戲，觀眾能感受到他們的心有靈犀。美中不足是，他的年紀較大，終究不像初出江湖的少俠。（《倚天屠龍記》劇照）

劉松仁、米雪主演《武俠帝女花》。（劇集海報）