鄭俊弘自驚爆遭設局見客驚遇潛規則：原來搵我去陪客

上月宣布離開效力24年舊東家TVB的鄭俊弘（Fred），日前接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問。鄭俊弘在節目中驚爆入行前一段遭「設計」的黑暗經歷，令他至今仍猶有餘悸。

鄭俊弘接受李有毅及李國煒訪問。

鄭俊弘被邀約

鄭俊弘透露當年約17、18歲，剛參加完《聲夢傳奇》，仍未進入藝訓班，有人透過經理人自稱想找他擔任餐廳代言人，並相約在酒店開會。會面期間，對方向鄭俊弘索取私人手機號碼，不久後即致電相約，直言「想了解你多一點」。Fred續說：「佢話不如帶你去買衫，話有啲客喺韓國嚟，睇吓你有冇時間去。」

鄭俊弘自驚爆遭設局見客驚遇潛規則。(葉志明 攝)

原來搵我去陪客

鄭俊弘聞言心知不妙，他稱：「原來成件事佢冇代言人，乜都冇，係假嘅，佢想搵我去『陪客』，原來咁黑暗，當時有諗過點『揼』佢。」他坦言當時非常害怕，一度想用從小學習的蔡李佛拳自保，又第一時間通知經理人，即時封鎖對方並更改電話號碼。自此他學會保護自己，絕不向陌生人透露私人聯絡方式。

鄭俊弘兒子Asher患有罕見的「天使綜合症」，至今仍未懂說話和走路。他坦言剛得知消息時非常崩潰：「日日攬住佢，覺得好對佢唔住，會匿喺佢身後喊，同佢講對唔住。」但之後接觸到更多有同類情況的家庭，得到支援後慢慢接受現實，積極面對。

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘的兒子鄭讚廷（Asher）。（IG：@fredcheng83）

感謝太太何雁詩

他感謝太太何雁詩一直堅強撐住整個家，更從兒子的純真中領悟生命哲學：「以前成日諗『我第日死咗佢點算』，但Asher教曉我，與其焦慮未知嘅將來，不如享受今日。」他透露現時心態已轉變，只要一家三口健康快樂便足夠，並樂觀相信未來醫學會有新突破。為傳播此症知識及支援同路人，他早前不僅在港舉辦慈善演唱會，更將這份愛心帶到溫哥華及多倫多，用行動將悲痛轉化為助人力量。