落選港姐MV出土樣貌清純　淡出幕前多年出入高級餐廳生活富貴

TVB節目《中年好聲音4》早前播映「安歌之夜」，邀請到許志安擔任嘉賓評審，還播放了《二人行一日後》的MV，而陳穎妍（Anita）亦有留意節目，她在IG限時動態寫道：「今晚睇#中年好聲音，見到我在TVB拍第一個MV。」片中的她一頭及肩長髮，樣貌非常青澀！

TVB節目《中年好聲音4》早前播映「安歌之夜」，邀請到許志安擔任嘉賓評審。（公關提供）

樣貌青澀！（影片截圖）

樣貌青澀！（影片截圖）

陳穎妍曾擔任李克勤的經典情歌《留多一分鐘》MV女主角。（影片截圖）

陳穎妍曾擔任李克勤的經典情歌《留多一分鐘》MV女主角。（影片截圖）

陳穎妍曾入行做歌手 1999年參選港姐入TVB

陳穎妍最初加入嘉音唱片做歌手，但唱片公司全面撤出香港，因而未有推出專輯。1999年陳穎妍參選港姐，落選後加入TVB，曾參演《情牽百子櫃》、《棟篤神探》、《高朋滿座》及《法證先鋒》等多部劇集，亦曾拍過多部《陰陽路》系列電影，她在2009年離巢後曾為港視拍過《導火新聞線》及《開腦儆探》等，但由於港視開台不成，陳穎妍於2015年約滿後淡出幕前。

陳穎妍真係Keep得好好。（IG@anitachan_tata）

已淡出幕前多年。（IG@anitachan_tata）

生日快樂！（IG截圖）

慶祝生日。（IG@anitachan_tata）

生日快樂！（IG@anitachan_tata）

Keep得好！（IG@anitachan_tata）

陳穎妍曾被倪震追求 出入高級餐廳生活富貴

不過最令觀眾印象深刻的是陳穎妍的緋聞，2006年倪震被爆背着周慧敏以SMS加玫瑰攻勢追求陳穎妍，令陳穎妍成為第三者，她亦承認倪震曾展開追求，但最後不了了之。翌年陳穎妍又被爆與同性經理人Polly有影皆雙，最終緋聞無下文。近年陳穎妍疑有穩定的另一半，幾乎每年11月都會分享慶祝周年紀念的帖文，但一直未有公開另一半樣貌，感情狀況成謎。而陳穎妍亦經常在IG分享富貴生活，見她不時去旅行，又出入高級餐廳，盡顯其生活品味及財力，生活無憂！

2006年倪震被爆背着周慧敏以SMS加玫瑰攻勢追求陳穎妍，令陳穎妍成為第三者，她亦承認倪震曾展開追求，但最後不了了之。（寰亞提供）

零跌Watt！（IG@anitachan_tata）

零跌Watt！（IG@anitachan_tata）

陳穎妍今年1月中曾做司儀工作。（IG@anitachan_tata）

生活富貴。（IG@anitachan_tata）

米芝蓮二星餐廳。（IG@anitachan_tata）

出入高級餐廳。（IG@anitachan_tata）

出入高級餐廳。（IG@anitachan_tata）