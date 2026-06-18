錢小豪曾被爆懶理個仔龐景峰極冷淡　移居中山父子破冰：孝順吓佢

八、九十年代本地著名武打男星錢小豪，曾參演以殭屍題材的電影《殭屍先生》成功入屋，另外他於1993年跟鄭秀文主演的TVB劇集《大頭綠衣鬥殭屍》至今仍是港人的集體回憶，亦曾參演多部武打電影。感情方面，錢小豪與國際華裔小姐前妻郭秀雲，育有一子龐景峰（原名錢浩然），二人婚姻僅維持三年，於1993年離婚，兒子隨母生活。錢小豪之後於2001年再婚，現任老婆丘倩鳴為他誕下一子錢穎德。錢小豪曾透露與太太分房瞓，十多年沒有性生活，亦被爆懶理兒子龐景峰。惟龐景峰依然愛錫爸爸，日前他相約爺爺嫲嫲以及錢小豪，三代同堂一齊慶祝父親節，非常溫馨！

錢小豪在與林正英合作的《僵屍先生》中飾演秋生一角，給觀眾留下深刻印象。（《僵屍先生》劇照）

龐景峰指雙親離婚後自己已甚少跟爸爸錢小豪接觸爸爸：「佢冇養大我，連我讀邊間中學同大學都唔知！」（資料圖片）

錢小豪龐景峰三代同堂慶父親節

龐景峰近日於Instagram分享與錢家三代同堂食飯的片段，一家人到灣仔食西餐。錢小豪一如既往打扮後生又靚仔，現年63歲的他騷出樂悠咭，龐景峰坦言自錢小豪自搬至中山後甚少見面，他說：「好難得三代同堂，佢搬咗去中山之後好少見佢，佢呢個年紀真係要孝順吓佢！」一向不好飲酒的龐景峰向錢小豪、爺爺敬酒，錢小豪食得相當滋味，直讚：「鍾意（嘢食）！」

年輕時期的錢小豪非常靚仔，睇得又打得。（視頻截圖）

龐景峰爆曾與錢小豪父子關係冷淡

龐景峰早前被爆與劉溫馨分手，被指生活窮困潦倒，寄居朋友的工廈單位，去公廁沖涼，兼欠債50萬，一日打三份工搵錢。面對財困，他澄清自己並非外界想像般富有，指雙親離婚後自己已甚少跟爸爸錢小豪接觸：「佢冇養大我，連我讀邊間中學同大學都唔知！」儘管小時候靠繼父提供優質教育，可以讀國際學校、出國留學，但他深明長大後不可能再用繼父資源，必須靠自己，所以即使痛苦也只能捱下去。

龐景峰約錢小豪及爺爺嫲嫲三代同堂食飯。（IG@andrew.pong）

慶父親節。（IG@andrew.pong）

錢小豪騷出樂悠咭。（IG@andrew.pong）

爺爺好開心。（IG@andrew.pong）

向爸爸敬酒。（IG@andrew.pong）

乾杯。（IG@andrew.pong）

龐景峰好孝順。（IG@andrew.pong）