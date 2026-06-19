不老型男爆昔日與周潤發拍劇辛酸　揭親民影帝鏡頭後不為人知一面

現年70歲的呂良偉，入行近半世紀作品無數，當中在電視劇《上海灘》飾演的「丁力」，至今仍令觀眾津津樂道。近日，呂良偉在個人社交平台上，大談當年與「許文強」周潤發（發哥）的合作往事，更自爆這段結緣過程對方「就好像我的哥哥一樣」，同時向大家揭開發哥鏡頭後不為人知的一面！

呂良偉之前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節中，憑作品《疾速反擊》奪得「最佳男主角」，躋身影帝之列。（小紅書）

呂良偉最初加入無綫時只飾演閒角，後來憑《上海灘》丁力一角走紅。（《上海灘》劇集截圖）

呂良偉稱和周潤發（發哥）當年忙到根本沒有時間回家睡覺（《上海灘》劇集截圖）

首次見發哥被震懾：非常好的演員

呂良偉回憶起與發哥的第一次見面，當時是在拍一個半綜藝節目，發哥是其中的主持人。呂良偉坦言，發哥給他的第一印象就是「高大威猛」：「他一米八二的，比我高多了！很活潑、非常幽默。他是一個非常好的演員。」呂良偉讚發哥對角色很有自己的想法，不論是研究角色還是如何發揮，都非常有心得，「過程裡面，他就像我的哥哥一樣。因為我是新人，剛剛出道，沒有什麼技巧，所以在這個過程裡，發哥來跟我溝通，怎麼演、怎麼演，他會安排、他會分析，怎麼去做好這段感情戲。」

呂良偉分享第一次見到周潤發的印象。（小紅書截圖）

呂良偉稱周潤發是一個很活潑、非常幽默的人。（小紅書截圖）

趕播無得瞓 廁所洗澡、捲紙當枕頭

談到拍《上海灘》的時光，呂良偉直言過程非常艱苦。當時因為要趕播出，全劇組基本上連睡覺的時間都沒有。他們常常要開通宵，從晚上12點一直拍到翌日早上五六點。在這種非人生活中，兩人只能各出奇謀爭取時間休息。呂良偉大爆發哥的睡覺絕技：「發哥休息的時候，他就只能在這個服裝間，用那個捲紙來墊頭來睡覺。」而呂良偉自己則在巷子裡找幾張長椅睡覺，冷的時候就去服裝間借件大衣蓋住，「我們兩個人就這樣睡，你連回家洗澡都沒有！」

呂良偉稱拍攝《上海灘》時，自己還是新人，但周潤發會教他演戲。（小紅書截圖）

呂良偉稱與周潤發拍《上海灘》時，常常要開「通宵班」，從晚上12點一直拍到翌日早上五六點。（小紅書截圖）

呂良偉續言：「有時候會在電視台裡邊，有個洗澡的地方，就在那邊洗澡了，然後出來就化妝，吹頭繼續拍了。」更誇張的是，兩人去拍外景時連開車都要「倒班」（輪流）補眠。呂良偉透露，有時候發哥自己開車，但實在太累、沒時間睡覺，發哥就會說：「就讓我來開他睡覺。」等發哥睡醒了，就換發哥開車，讓他睡覺。

呂良偉大爆發哥的睡覺絕技，稱只能在這個服裝間，用捲紙來墊頭來睡覺。（小紅書截圖）

呂良偉自己則在巷子裡找幾張長椅睡覺。（小紅書截圖）

呂良偉當時與周潤發輪流開車，爭取補眠時間。（小紅書截圖）

盛讚發哥人品好 默默照顧無綫退休老員工

除了工作上，發哥最讓呂良偉感動的，是對方的「品格」。呂良偉盛讚發哥是一個非常念舊的人，私下常常默默做善事：「在無綫電視台裡邊，那些老的燈光師、攝影師，他會約他們去出來吃飯。一些退休的老人他也會啊，默默去照顧他們的，他就沒有公開。」呂良偉坦言自己非常佩服發哥：「我覺得這是非常好的一個人品，他是有智慧的人，他太好，我挺佩服他的。」

呂良偉盛讚發哥是一個非常念舊、有智慧的人。（小紅書截圖）

呂良偉非常佩服周潤發。（小紅書截圖）