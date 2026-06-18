相聲孖寶郭德綱與于謙黑雨下襲港　巡演收官選香港：特別有意義

中國著名相聲社團德雲社將於後日（20日）假啟德體藝館舉行「30 週年世界巡演・香港站」，郭德綱和于謙老師這對黃金搭檔將連同其他7位實力派演員，承包全場觀眾一整晚的笑點。今日（18日）二人率先出席香港收官站的新聞發布會，接受傳媒訪問時被問到為什麼選擇香港作為最後一站時，郭德綱表示這是他們相隔十幾年再回到香港舉辦巡演：「你想六大洲都巡遍了，最後收官得收官在一個特別合適、特別好的地方。所以選來選去，覺得中國香港最適合做這個收官。」

人率先出席香港收官站的新聞發布會。（胡凱欣 攝)

每場相聲表演都不完全一樣

對於來香港演出會否把演出調整時，郭德綱續說：「其實每場相聲表演沒有完全一樣的台詞，他要在舞台上看觀眾的狀況會隨時調整啊，這樣的話，因為每場觀眾的他不一樣啊，你也不知道他們喜歡什麼，都是通過在演的過程當中要隨時調整啊。」郭德綱更搞笑的讓大家到時來看一下跟其他場次有沒有不同。

郭德綱更搞笑的讓大家到時來看一下跟其他場次有沒有不同。（胡凱欣 攝)

于謙覺得香港非常美、非常漂亮、非常特殊

至於被問到覺得香港有什麼地方能吸引你選擇時，于謙則表示：「香港是一個非常美、非常漂亮、非常特殊的地方，就像剛才郭老師説的，我們覺得香港作為我們這次收官啊，這個覺得是在這演非常非常合適啊！因為之前也來過在這裏演出的效果也非常好啊，由於各種安排不能年年來，但是這次全球巡演收官，最後一定要收在國內。那麼香港對收在咱們自己的國家裡面，那麼這個最後一站落在香港是一個特別有意義的事情，所以選擇這兒。」

于謙覺得香港非常美、非常漂亮、非常特殊。（胡凱欣 攝)

而他們對上一次來香港表演已經是十幾年前的事情，對於多年後再來他們覺得有什麼分別時，郭德綱繼續搞笑說：「分別就是時間太長了啊，你想十幾年了啊！大家從聽相聲的角度出發呢，地不分東西南北，人不分男女老少能聽得懂普通話呢，就都能接受的了。我記得八十年代相聲大師侯伯林先生在香港演出的時候，有媒體朋友問到過他説，這個你對觀眾是怎麼想的啊。侯大師説了句話啊，來的都是聽得懂的，聽不懂的不要來啊，這是侯大師當年説的很準確的一句話啊。」

郭德綱繼續搞笑。（胡凱欣 攝)

郭德綱表示每年都有人邀請過他們

對於為什麼十幾年後才回來香港演出，中間有沒有人邀請過他們，郭德綱表示每年都有：「就是因為工作實在太忙啊，你想啊這個各個省各個大城市每年其實有固定的安排的這個演出啊。有的時候都做不到，你看比如上海每年也就這麼幾場，然後岳雲鵬演幾場，然後孩子們再去演，有的時間是實在是太緊張了。」

郭德綱表示每年都有人邀請過他們。（胡凱欣 攝)

至於來港後有沒有機會去逛一逛，郭德綱帶點不開心說因為整天都在下雨，但昨天（17日）就出去逛了一下：「晚上還和演藝圈的朋友們，大家一起坐了坐了，還挺開心啊，明後天演出了也沒時間逛了。」而對於香港有好什麼好吃的，郭德綱就指自己有「中國胃」，只愛吃中菜，但現在到處都有中菜吃，所以他則沒所謂。