羅樂林與太太分開同居多年　77歲停工看淡散聚近照驚人：寶刀未老

現年77歲的羅樂林入行超過60年，在演藝圈可謂是「活化石」般的存在。近年他在《愛·回家之開心速遞》中飾演的「大龍生」形象入屋。《愛·回家之開心速遞》宣布停拍後，羅樂林罕有地吐露了退意，透露子女們出於對他身體的關心，已經多次勸說他正式退休，享受清福，不過他強調身體並無大礙。羅樂林行得走得，早前出席米雪演唱會，身形Keep得好好，精神亦佳，令人羨慕！

蘇恩磁的「全家福」，她與劇中老公羅樂林、鄭世豪合照。（小紅書@蘇恩磁）

他們於2011年宣布離婚，早年羅樂林接受訪問時表示仍與對方同居，起居飲食繼續由他負責。（網上圖片）

羅樂林現身米雪演唱會77歲Fit爆零肚腩

有意退休的羅樂林有更多時間享受人生，羅樂林出席上周舉辦的米雪演唱會支持好友。羅樂林穿上格仔恤衫和黑色褲，在工作人員的指示下驗票進入場內。羅樂林雖然年近80，但身形仍Keep得極佳，穿上恤衫不見有大肚腩，行動自如，更獲讚：「77歲了仍精神抖擻，寶刀未老」，看來平時日日做運動保養有功！

羅樂林曾在1976年佳視版《神鵰俠侶》中飾演「獨臂神俠」楊過。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

羅樂林是佳藝電視第一代《神鵰俠侶》的楊過。(網上圖片)

羅樂林與陳寶儀分開仍同住分房瞓

羅樂林戲中的「大龍生」擁有四房太太繼續拈花惹草。現實中，羅樂林也先後擁有兩名太太，1982年迎娶「影迷公主」陳寶珠妹妹陳寶儀做第二任妻子，育有一女羅苡之，到2011年宣布分開，但原來二人一直沒有離婚，依然住在同一屋簷下，只是分房生活。

羅樂林出席米雪演唱會，身材好Fit。（小紅書）

77歲行得走得，精神抖擻。（小紅書）