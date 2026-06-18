愛回家｜呂慧儀、湯盈盈面臨失業：轉做化妝道具實習生都得

無綫長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》陪伴不少觀眾度過無數個夜晚，惟近日有傳劇集將於7月正式落幕。與此同時，有消息指新處境劇《愛．回家之三代同糖》已經秘密「埋班」並進行造型。今日（16/6）劇中靈魂人物「熊若水」呂慧儀與「高栢菲」湯盈盈現身劇集宣傳活動，就劇集傳出終結及個人去留問題接受訪問，大談心聲。

呂慧儀和湯盈盈今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

坦言未收到正式通知 專注拍好結局

對於《開心速遞》是否在7月完結，呂慧儀笑言目前仍是「傳聞」，「我哋都未收到真正話原創、完結嗰日，都係聽返嚟嘅啫，我哋自己都留意緊消息。」

不過，提到新劇《三代同糖》已經開工，湯盈盈就透露早前曾目擊新劇演員造型：「我哋嗰日食Lunch嘅時候見佢哋經過，佢哋應該嗰日造型，我哋仲同佢遠遠影咗相！」雖然新劇如火如荼，但兩人表示目前尚未有安排加入新劇，呂慧儀解釋：「我哋而家係一定未有著落住嘅，因為我哋呢度未完，所以唔可以轉造型，要慢慢嚟。成個形像都唔轉得，要完咗嗰日先至再諗。」

提到新劇《三代同糖》已經開工，湯盈盈就透露早前曾目擊新劇演員造型。（吳子生攝）

相處10年充滿不捨 盈盈自爆「驚喊」

《開心速遞》台前幕後相處長達9年多至10年，面對即將到來的告別，兩人都顯得十分感觸。呂慧儀坦言：「計埋之前開會籌備嘅時間，真係有10年。同啲同事會多咗懷念嘅時間，我哋想集中多啲心思拍好個結果。而家真係唔適宜諗之後做咩，分唔到心去諗。」

呂慧儀、湯盈盈都顯得十分感觸。（吳子生攝）

當被問到如果劇集真的完結有何打算時，湯盈盈忍不住表示：「我而家係打算忍淚，我而家唔想喊，但我感覺到之後自己係會喊。」

「我哋周身刀，唔驚失業！」

面對「失業」危機，兩位資深演員盡顯樂觀幽默本色。呂慧儀笑言這10年的訓練讓她們學會了十八般武藝：「放心！我哋有呢九年幾十年嘅training，個個都周身刀喇！到時可以幫手做道具、化妝。一件事歸一件事，未諗到咁遠，到時船到橋頭自然直啦。」湯盈盈更搞笑附和：「我頭先喺度批緊啲筆，諗緊嚟緊做化妝師，已經搵咗幾個師傅做徒弟。我唔想離開公司啊，道具部、化妝部都可以去，睇下佢哋請唔請實習生。」

面對「失業」危機，兩位資深演員盡顯樂觀幽默本色。（吳子生攝）

稍作休息 回歸家庭陪伴子女

若然真的迎來假期，兩位媽媽級演員不約而同表示想多抽時間陪伴子女。呂慧儀表示：「如果未開工，咪有時間湊下小朋友囉。其實我都想擺返多啲喺教育中心，同埋陪下小朋友放暑假。」

呂慧儀和湯盈盈透露完結《愛回家》後稍作休息 ，回歸家庭陪伴子。（吳子生攝）

至於會否旅行充充電？呂慧儀笑稱雖然有想過，但隨即幽默抱怨現時機票與油價太貴：「而家旅行好貴啊，機票又貴，等啲油價跌返先啦！或者去長洲坐船算啦！」