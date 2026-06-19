林盛斌對女兒交男友態度開明　18歲大女爆多人追被勸「揀定啲」

父親節將至，向來以顧家形象深入民心的林盛斌（Bob），近日接受香港電台第一台節目《舊日的足跡》訪問，細談作為四孩之父的生活點滴及育兒心得。面對早前女兒在公開活動後遭受網絡語言暴力，Bob盡顯高EQ與開明作風，並藉此化作親子教育的機會，培養他們的自信心。Bob透露，曾有多名玄學師傅指，若他再添一名子女，運勢及各方面發展都會更上一層樓。他感性地表示，在他心目中其實一直有五個孩子，他說：「三個女兒出生後，太太曾成孕，可惜兩三星期便經歷小產。我相信那個孩子正在天上守護着我們。」

林盛斌接受香港電台第一台節目《舊日的足跡》訪問。

Bob女兒受網民言語攻擊：多少會有一點不開心

作為公眾人物，Bob坦言子女難免要承受外界的目光及壓力，因此他一直教導他們在面對不同聲音時，最重要是先做好自己，毋須太過介懷別人的評價。早前Bob帶同大女及二女出席首映禮，事後引來部分網民的言語攻擊。Bob坦言女兒多少會有一點不開心，但他大讚女兒們擁有強大的內心。「多年來不時有網民到女兒的社交平台惡意留言，甚至有些會話『你老竇好衰，係垃圾』，但大女和二女都能得體回應『我爸爸唔係垃圾，係hero（英雄）。』」女兒的大方力挺，令Bob甜在心頭。

Bob坦言子女難免要承受外界的目光及壓力。(ig@bob_lamshingbun)

對於外界曾質疑他不應讓子女公開露面，以免成為被攻擊對象。Bob則不敢苟同︰「日後的路始終要由他們自己走下去，我現在把他們藏起來，不讓外界接觸，又能保護他們到何時呢？真正的保護並非替子女解決所有問題，亦不是將他們隔絕於外界，而是培養他們成為有勇氣、內心堅強的人。」他又指，幾名子女都頗有自信，而這份自信正是來自父母陪伴他們一起面對成長中的失敗，從中學習。

對於外界曾質疑他不應讓子女公開露面，以免成為被攻擊對象。(ig@bob_lamshingbun)

Bob 18歲大女自爆好多人追

轉眼間，大女已步入18歲妙齡，去年更自揭拍拖，並曾帶男友回家見家長。被問到會否吃醋？Bob大方回應指不會阻止女兒拍拖，更透露女兒曾自豪地表示「有好多人追」，但他語重心長提醒女兒要「揀定啲」，並教導她們要學懂保護自己。他強調，無論發生甚麼事，父母永遠都是她們最強的後盾，最重要和父母溝通，有任何問題都能一起解決。

Bob大女已步入18歲妙齡，去年更自揭拍拖。（IG@pearlwong）

本周日便是父親節，當主持車淑梅問Bob想如何度過時，他的願望很簡單，就是一家人留在家中看電影，享受溫馨的家庭時光。不過，他笑指這是難度甚高的安排，因為每人的喜好各有不同。「幾個月前，有人要看鬼片，有人要看卡通，最後我們竟然選出了一齣少少三級的電影，笑鬼死。」對於子女的期望，Bob透過大氣電波向子女表白︰「父母始終不可能照顧你們一生一世，希望你們能成為正直善良、勇敢自信，並懂得解決問題的人。不需要很偉大，不需要賺很多錢。金錢只是讓你有選擇的自由，切記不要因金錢而忘記家人才是最重要的。」