香港小姐2026｜12位入圍佳麗IG大公開　私人福利統一變官方帳號

撰文：林迅景
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《2026年香港小姐競選》日前公布12位入圍佳麗名單，分別有1號袁絲珩Bernice、2號李澤欣Scarlett、3號李澄晴Chorie、4號譚雅文Tiffany、5號魏欣Etherine、6號盧蔚晴Jasmine、7號楊媛媛Vera、8號鄧匡閔Ada、9號周芳姿Gracia、10號陳梓穎Cecilia、11號顏懿菲Agnes、12號湯家琳Caris。

正喎！（ig截圖）

一文睇晒12位入圍佳麗IG

今日（6月18日）TVB更率先為她們開設官方Instagram社交平台帳號，分別為1號袁絲珩Bernice（IG@berniceysh_）、2號李澤欣Scarlett （IG@scarlettli_official）、3號李澄晴Chorie（IG@chorie.lt）、4號譚雅文Tiffany（IG@tiffanytan_official）、5號魏欣Etherine（IG@etherine.wei）、6號盧蔚晴Jasmine、（IG@jasmineloofficial）、7號楊媛媛Vera（IG @verayang26）、8號鄧匡閔Ada（IG@adatang_hm）、9號周芳姿Gracia（IG@grac.ia7122）、10號陳梓穎Cecilia（IG@Cecilia.ttszwing）、11號顏懿菲Agnes（IG@agnes_yanyifei ）、12號湯家琳Caris（IG@caristong_official）。

袁絲珩 (葉志明攝)
李澤欣 (葉志明攝)
譚雅文（葉志明攝）
魏欣 25歲 (葉志明攝)
陳梓穎 (葉志明攝)
楊媛媛 26歲 產品經理 (葉志明攝)
鄧匡閔 (葉志明攝)
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