Lolly Talk驚喜現身24/7 FITNESS晚會　預告單飛不解散

人氣女團Lolly Talk今晚（18/6）現身全港最大規模的24小時連鎖健身品牌 24/7 FITNESS 的8週年晚會，擔任特別表演嘉賓。成軍多年的她們一出場便掀起全場高潮，更在後台接受訪問時大展團魂，粉碎解散傳聞。



被問到距離上一次合體表演已經有幾個月的時間，這次為了晚會付出了多少時間排練？Lolly Talk 隨即發揮搞笑本色，幽默表示排練時間非常配合今晚的品牌主題。Lolly Talk 成員黃敏蕎（阿妹）：「幾多時間啊？我諗計計埋埋都過咗 24 個小時嘅！差不多啦！真係 24/7 咁咁長嘅時間。」

Lolly Talk 驚喜現身24/7 FITNESS晚會。（葉志明攝）

Lolly Talk 驚喜現身24/7 FITNESS晚會。（葉志明攝）

Lolly Talk 驚喜現身24/7 FITNESS晚會。（葉志明攝）

她們更感性透露，為了這個團體和每一次的演出，其實從出道開始就已經籌備了四、五年。她們非常珍惜每一次見到粉絲的機會，所以隨時隨地都保持在「Ready」的狀態。

個別發展不忘團體 爆笑高呼隨時「On Call」

目前成員們在不同領域都有新嘗試，被問到未來會否有更多工作可以合體出現？她們強烈表態希望大家能多主動邀請她們。Lolly Talk 成員阿旦黃詠霖（阿蛋）：「我哋係一定會出現嘅！只要大家搵我哋，我哋一定會出現！我哋長期 24 小時 On Call！On Call 24/7 小時！」

雖然目前暫時未有全新的合體新歌計劃，今年也未必能推出團體新歌，但成員們強調，即使各人簽了不同的新公司或選擇獨立發展，只要洽談新合約時，第一件事必定會提及「要保留 Lolly Talk 團體合作」的條款。

Lolly Talk 預告單飛不解散。（葉志明攝）

Lolly Talk 預告單飛不解散。（葉志明攝）

Lolly Talk 預告單飛不解散。（葉志明攝）

Lolly Talk 預告單飛不解散。（葉志明攝）

她們笑言，平時大家會在 Group 裡面直接對期：「幾時得閒啊？打個 List 出嚟囉，邊個得就嗰日寫個名囉。」感情依舊緊密，並為粉絲打下定心丸，承諾絕對不會丟低原本的團員身份。