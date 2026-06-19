翁美玲與香港初戀男友絕密合照曝光　前度如今變挺肚大叔笑容親切

年僅26歲的翁美玲於1985年5月14日自殺身亡，雖然離世已達41年，但其在《天師執位》及《射鵰英雄傳》中的靈動演出，特別是那句「靖哥哥」，使她成為永遠的「俏黃蓉」，至今仍深印在無數粉絲心中。提到她的情史，最轟動的莫過於與湯鎮業那段充滿悲劇色彩的戀情, 其次便是移居英國後那位有情有義的荷蘭籍男友Rob。然而，近日網上瘋傳一張照片，驚爆原來翁美玲在遇到他們之前，還有一段鮮為人知的青澀初戀！這位曾令少女情竇初開的男主角，其最新近照更在網上流傳，昔日的青澀少年已變成一位笑容可掬的慈祥老人。

翁美玲因「黃蓉」一角而迅速躥紅。（《射鵰英雄傳》劇照）

+ 1

15歲的青澀回憶：「無花果」般的甜蜜初戀

翁美玲的初戀始於初中時期，對象是她的同校同學，這段純真戀情維持了約兩三年。當年年僅15歲的翁美玲隨家人遠赴英國，但這段感情並未因此而即時中斷。兩小無猜的他們靠著書信維繫感情，男方更曾經遠赴英國探望翁美玲，留下不少珍貴的合照。

從這些拍攝於1974年至1975年期間的照片可見，當時少女時期的翁美玲臉上還帶著點嬰兒肥，十分清純可人；而她的初戀男友雖然未算青靚白淨，但打扮前衛有型，留著當時極流行的及肩長髮，十足一個搖滾少年。

不過，這段戀情最終都敵不過現實。在那個通訊不發達的年代，要維繫遙遠的異地戀只能單靠書信或長途電話，加上兩人年紀尚輕，這段純樸的感情最終還是無疾而終。結束初戀後，翁美玲才在英國展開了她的第二段戀情，與荷蘭籍少年Rob相戀。

翁美玲與香港初戀同學合照。（小紅書圖片）

年僅15歲的翁美玲隨家人遠赴英國，二人仍保持聯絡。（小紅書圖片）

男方曾赴英國探望，留下不少珍貴合照。（小紅書圖片）

網上瘋傳「初戀」近照 搖滾少年變身慈祥大叔

近日，社交平台小紅書流出了疑似翁美玲這位初戀男友的最新照片。相片中，這位現年約 67歲的男士，雖然與當年瘦削、留著長髮的搖滾少年形象判若兩人，更變成了一位頂著大肚腩的老人家，歲月在他身上留下了明顯的痕跡，但臉上的笑容依舊溫暖親切。不少網民看後都感嘆時光飛逝，也為這段純真的初戀感到唏噓。

翁美玲疑似初戀男友近況曝光，如今變挺大挺大叔，笑容十分親切。（小紅書圖片）

短暫而璀璨的星途 情路坎坷惹人痛惜

翁美玲 1982 年返港參選香港小姐，雖然只得第八名，卻因此踏入娛樂圈，星途璀璨。可惜，她事業得意卻情路坎坷。在英國期間，她與荷蘭籍男友 Rob 相戀，有傳她曾因母親反對而企圖仰藥自殺，為日後的悲劇埋下伏筆。

回港後，她與湯鎮業因合作《十三妹》擦出愛火，成為金童玉女。然而，兩人因聚少離多、性格不合而屢傳爭吵。1985年，翁美玲被發現在家中開煤氣自殺身亡，終年僅 26 歲，一代佳人香消玉殞，令人痛惜不已。

翁美玲與荷蘭籍男友Rob相戀，有傳她曾因母親反對而企圖仰藥自殺。（小紅書圖片）

翁美玲與荷蘭籍男友Rob相戀。（小紅書圖片）

翁美玲與湯鎮業因合作《十三妹》擦出愛火，成為金童玉女。而她生前最後一套拍攝的戲劇亦是與湯鎮業合作的《橋王之王》。（《橋王之王》劇照）

翁美玲1982年回港參加香港小姐競選。（歷史時空@FB）