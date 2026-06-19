翁美玲與香港初戀男友絕密合照曝光 前度如今變挺肚大叔笑容親切
年僅26歲的翁美玲於1985年5月14日自殺身亡，雖然離世已達41年，但其在《天師執位》及《射鵰英雄傳》中的靈動演出，特別是那句「靖哥哥」，使她成為永遠的「俏黃蓉」，至今仍深印在無數粉絲心中。提到她的情史，最轟動的莫過於與湯鎮業那段充滿悲劇色彩的戀情, 其次便是移居英國後那位有情有義的荷蘭籍男友Rob。然而，近日網上瘋傳一張照片，驚爆原來翁美玲在遇到他們之前，還有一段鮮為人知的青澀初戀！這位曾令少女情竇初開的男主角，其最新近照更在網上流傳，昔日的青澀少年已變成一位笑容可掬的慈祥老人。
15歲的青澀回憶：「無花果」般的甜蜜初戀
翁美玲的初戀始於初中時期，對象是她的同校同學，這段純真戀情維持了約兩三年。當年年僅15歲的翁美玲隨家人遠赴英國，但這段感情並未因此而即時中斷。兩小無猜的他們靠著書信維繫感情，男方更曾經遠赴英國探望翁美玲，留下不少珍貴的合照。
從這些拍攝於1974年至1975年期間的照片可見，當時少女時期的翁美玲臉上還帶著點嬰兒肥，十分清純可人；而她的初戀男友雖然未算青靚白淨，但打扮前衛有型，留著當時極流行的及肩長髮，十足一個搖滾少年。
不過，這段戀情最終都敵不過現實。在那個通訊不發達的年代，要維繫遙遠的異地戀只能單靠書信或長途電話，加上兩人年紀尚輕，這段純樸的感情最終還是無疾而終。結束初戀後，翁美玲才在英國展開了她的第二段戀情，與荷蘭籍少年Rob相戀。
網上瘋傳「初戀」近照 搖滾少年變身慈祥大叔
近日，社交平台小紅書流出了疑似翁美玲這位初戀男友的最新照片。相片中，這位現年約 67歲的男士，雖然與當年瘦削、留著長髮的搖滾少年形象判若兩人，更變成了一位頂著大肚腩的老人家，歲月在他身上留下了明顯的痕跡，但臉上的笑容依舊溫暖親切。不少網民看後都感嘆時光飛逝，也為這段純真的初戀感到唏噓。
短暫而璀璨的星途 情路坎坷惹人痛惜
翁美玲 1982 年返港參選香港小姐，雖然只得第八名，卻因此踏入娛樂圈，星途璀璨。可惜，她事業得意卻情路坎坷。在英國期間，她與荷蘭籍男友 Rob 相戀，有傳她曾因母親反對而企圖仰藥自殺，為日後的悲劇埋下伏筆。
回港後，她與湯鎮業因合作《十三妹》擦出愛火，成為金童玉女。然而，兩人因聚少離多、性格不合而屢傳爭吵。1985年，翁美玲被發現在家中開煤氣自殺身亡，終年僅 26 歲，一代佳人香消玉殞，令人痛惜不已。