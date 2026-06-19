吳麗珠早知道陳敏兒患重病　揭鍾保羅真正尋死原因：佢太叻

昔日《歡樂今宵》台柱吳麗珠（珠女）近日作客YouTube頻道《橙色大笨象》，在節目中深情回顧了兩位已故電視圈好友——陳敏兒與「金牌司儀」鍾保羅。面對故人先後離去，珠女表現出無限的惋惜與心痛，更首度披露了陳敏兒去年舉辦「生前告別派對」的溫馨細節。

吳麗珠受訪談及兩個故友。（YouTube@橙色大笨象）

吳麗珠以視像形式訪問。（YouTube@橙色大笨象）

痛心陳敏兒離世 揭「粉紅生前派對」道別摯友

珠女與剛離世的陳敏兒相識數十載，由當年無綫藝員訓練班（陳敏兒為第八期，珠女為第九期）到《歡樂今宵》一直合作無間。珠女坦言，在陳敏兒離世前兩三星期，她曾傳訊息約對方食齋，卻遲遲未獲回覆。她說：「我奇怪佢冇覆我，因為佢唔會咁無禮貌。我同另一位《歡樂今宵》舊同學講，幾日前再搵都冇覆，佢話可能敏兒返大陸啩，whatspp收唔到，隔兩日就收到呢個news（死訊），好心痛，始終係一個好朋友。」

珠女在訪問中透露，原來看淡生死的陳敏兒，在前年曾為自己舉辦過一場「生前告別派對」。她指陳敏兒與已故丈夫廖啟智向來低調，近年更患有社恐，從不搞生日派對，因此當時收到邀請感到十分愕然。她說：「後來敏兒私下同我講佢有病，知自己有大病，唔知幾時離開呢個世界。」

派對當日，陳敏兒特別要求到來好朋友穿上粉紅色衣服出席，並一起享用素宴。她表示陳敏兒雖然是基督徒，但思想開明接受佛學，近年亦一直食素。珠女憶述派對氣氛溫馨，陳敏兒的兩名兒子亦有在場分享和唱歌，敏兒更藉此機會向親友宣揚大愛及關注他人的訊息，場面充滿意義。

吳麗珠曝光更多陳敏兒粉紅生前派對細節。（YouTube@橙色大笨象）

嘆鍾保羅太叻轉唔到彎 遇經濟困難走上絕路

訪問中，珠女亦提及了另一位英年早逝的好友鍾保羅。談到當年Paul跳樓輕生的噩耗，珠女直言至今仍感難以置信。她回憶道：「我係瞓醒覺有記者打電話俾我，話鍾保羅跳樓，我簡直唔相信。」

外界一直對鍾保羅的死因眾說紛紜，珠女坦言知道對方發生什麼事。她指出Paul主要是經濟出現問題，當年他投資做生意，在便利店賣糯米雞。珠女慨嘆鍾保羅無論演戲還是做司儀都極具才華，是個非常聰明的人，但可能正因為「太叻」而轉不到彎，性格未必適合從商。她惋惜地說：「佢一路同屋企人一齊住，可能搬咗出去之後，自己諗唔通，咁樣去跳樓。」面對兩位摯友的離世，珠女深感人生無常，藉此提醒大眾要好好珍惜與家人朋友相處的時光，以免留下遺憾。

吳麗珠揭鍾保羅做生意周轉不靈。（YouTube@橙色大笨象）

吳麗珠係昔日EYT台柱。（YouTube@橙色大笨象）

扮嘢好叻。（電視截圖）

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