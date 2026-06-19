葉劉淑儀客串《老馮日記》回歸頭炮　穿瑜伽褲重演「麒麟」撞飛

今日（19日）是端午節，馮德倫（Stephen）的經典之作《老馮日記》迎來回歸頭炮！昨晚（18日）他在社交平台上載最新短片，竟然邀請到行政會議召集人葉劉淑儀客串「玩嘢」。葉劉在片中不但以緊身瑜伽褲現身，更不介意瘋狂「自抽」，完美重演當年被「麒麟」撞飛的經典一幕，令一眾網民高呼：「估唔到佢肯陪你癲！」

馮德倫（Stephen）的經典之作《老馮日記》迎來回歸頭炮！（IG@stephenfungible）

爭奪「最時尚 Icon」落空 葉劉著瑜伽褲贏大獎

全片故事講述 Stephen 對奪得「最時尚 Icon」大獎充滿信心，皆因公司同事早已暗示「傾好」。沒想到當司儀宣佈得獎名單，Stephen 正準備起身領獎之際，大會竟然宣佈得獎者是葉劉淑儀。落空的 Stephen 當場激到反眼兼藐嘴，場面極度惹笑。

葉劉淑儀驚喜客串。（IG@stephenfungible）

攞咗個獎。（IG@stephenfungible）

車廂互寸爆笑對話 馮德倫：可唔可以合埋啲隻腳坐！

Stephen 輸給葉劉已經心有不甘，離場時葉劉仲要「黐車」坐順風車。兩人在車廂內瘋狂互寸，葉劉本色演出，寸嘴問Stephen：「真係唔好意思，攞咗你想攞嗰個獎。我求其著條瑜伽褲都攞獎，你有咩睇法？」她更抱怨瑜伽褲太緊坐得不舒服。不忿氣的 Stephen 隨即連環反擊：「好緊你去按摩啦！我嘅睇法就係，葉太，如果你堅持着咁緊嘅瑜伽褲，可唔可以合埋啲隻腳坐！」

葉劉「黐車」坐順風車。（IG@stephenfungible）

葉劉穿瑜伽褲坐姿好豪邁。（IG@stephenfungible）

馮德倫叫葉劉合埋對腳。（IG@stephenfungible）

出動「姜氏」醒獅隊重現經典！ 葉劉被「麒麟」撞飛老遠

對話過後，葉劉見到車頭有醒獅，即勾起昔日陰影，驚慌大叫：「麒麟好得人驚呀！快啲開車。」結果 Stephen 乘機趕她落車。葉劉一落地，隨即被一隻「麒麟」撞飛趴在地上，獎座亦跌落一旁。Stephen 見狀順勢落車奪回本屬於他的大獎，一臉得戚揚長而去，鏡頭還影著「姜氏」醒獅隊，片尾以「端午節快樂」作結。

新片發布後引來極大迴響，吳彥祖、蔡卓妍（阿Sa）、周家怡等圈中人紛紛留言讚好笑。不少網民驚訝葉劉竟然肯大方重演「麒麟」經典。葉劉其後亦在社交平台上載與 Stephen 的合照，寫道：「感謝馮德倫邀請，拍攝期間玩得開心，希望大家都睇得開心。」

「麒麟」再現。（IG@stephenfungible）

葉劉好驚驚。（IG@stephenfungible）

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還原真實現場情況：