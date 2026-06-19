羅啟豪、劉洋、李金凱、王鄭浚仁四子出書　以文字再譜聲情樂章

為答謝廣大樂迷多年來對《中年好聲音》的熱烈支持，TVBI 聯同台灣出版社水靈文創，隆重推出首本官方紀念集《中年好聲音之聲情之旅》。新書輯錄四位深受觀眾喜愛的參賽者：羅啟豪（第一屆《中年好聲音》季軍）、劉洋（《中年好聲音3》季軍）、李金凱（《中年好聲音3》殿軍）及王鄭浚仁（《中年好聲音3》第八名）的追夢歷程，帶領讀者走進鏡頭與舞台背後，更真實而立體的人生篇章。

TVBI 聯同台灣出版社水靈文創，隆重推出首本官方紀念集《中年好聲音之聲情之旅》。(公關提供)

《中年好聲音之聲情之旅》以真摯溫暖的筆觸結合深度專訪，細膩呈現四位歌手在音樂路上的高低起伏與堅持初心，交織出屬於他們的笑與淚、光與影。全書收錄逾 100 張獨家照片、專訪內容及粉絲心聲，每一頁皆是他們聲情並茂的成長印記。書中，羅啟豪細述從不善表達、甘於「隱形」的少年，蛻變為登上紅館舞台、以歌聲打動萬千觀眾的歌手；劉洋揭開霸氣外表下的柔軟與不安；李金凱以真摯開朗的性格，分享與香港之間奇妙而深刻的緣分；王鄭浚仁則坦誠回顧四年間幾乎無法再唱歌的至暗時刻，以及在父親離世後，如何堅強走過傷痛，努力成為母親的心靈支柱。

羅啟豪細述從不善表達、甘於「隱形」的少年，蛻變為登上紅館舞台、以歌聲打動萬千觀眾的歌手。(公關提供)

劉洋揭開霸氣外表下的柔軟與不安。(公關提供)

金凱以真摯開朗的性格，分享與香港之間奇妙而深刻的緣分。(公關提供)

王鄭浚仁則坦誠回顧四年間幾乎無法再唱歌的至暗時刻，以及在父親離世後，如何堅強走過傷痛，努力成為母親的心靈支柱。(公關提供)

新書定價港幣120元正，現推出限時早鳥優惠。由 2026年6 月18日至7月5日期間，透過 TVB Anywhere 3ZONE 官方網站預購，可享 85 折優惠價 HK$102。TVBI 更特別加碼首刷限定驚喜：首 50 名成功預購的讀者，可獲贈四位歌手珍貴單人小卡一套（共 4 張），數量有限，送完即止。

四位歌手珍貴單人小卡。(公關提供)

此外，四位歌手亦將於 2026 年 7 月香港書展期間與粉絲及讀者近距離見面，分享創作點滴與書中故事。更多活動詳情，敬請密切留意後續公佈。

劉洋。(公關提供)

羅啟豪。(公關提供)

金凱。(公關提供)