《中年好聲音》魏嘉信離巢TVB尋機遇　拋開掣肘：而家我做返自己

魏嘉信參加《中年好聲音》後，於2022年簽約TVB，可惜2026年3月傳出他離巢的消息。今日（6月19日）魏嘉信和顏志恒、羅啟豪、丁文俊、李泇霖等人出席《我們都in過的第一志願》兒童音樂劇記者招待會，他分享離巢背後的原因。



今日（6月19日）魏嘉信和顏志恒、羅啟豪、丁文俊、李泇霖等人出席《我們都in過的第一志願》兒童音樂劇記者招待會。（林迅景 攝）

首戰音樂劇嗌高難度 搞笑自爆靠小演員提點

顏志恒和魏嘉信接受《香港01》訪問時，他們均表示演出音樂劇難度高。顏志恒：「一定難！因為未試過呀嘛。」每一日都演緊戲？魏嘉信表示：「返到屋企，我就係爸爸角色，返工就係返工角色。」顏志恒又笑言，可是他在音樂劇中飾演教授角色，與現實中的他分別很大。顏志恒和魏嘉信也表示，小演員比他們更有演出經驗，有時候他們在綵排忘詞時，反而是小演員提點他們。魏嘉信：「我就咁問小朋友，你學咗幾耐，佢話唔係好耐，七年到啫。」

顏志恒與太太及兩個兒子。（林迅景 攝）

顏志恒與兒子。（林迅景 攝）

魏嘉信和顏志恒、羅啟豪、丁文俊、李泇霖等人出席《我們都in過的第一志願》兒童音樂劇記者招待會。（林迅景 攝）

澄清未放棄演藝事業 兼顧律師正職為養家

談到魏嘉信離巢TVB，他回答：「已經離開咗啦，因為我驚成日俾人誤會咗一樣嘢，我唔想再喺呢方面發展，做番我嘅本行就係律師。咁但其實一直我想解釋我一直以嚟都係好畀心機做緊我嘅正職嘅，因為如果唔係呢，即我都要顧及我個家庭，仔細老婆嫩。咁先至可以繼續去發展，繼續去演出。所以我就係想澄清一樣嘢，而之後我係只會繼續更加畀心機去尋找機會，所以我係想繼續玩仲想玩得仲激烈嘅。」

魏嘉信與太太和兒子。（林迅景 攝）

與顏志恒齊保「飯碗」 無後顧之憂盡情追夢

顏志恒和魏嘉信均表示一路以來都是一邊工作一邊追尋歌手夢。顏志恒透露，由比賽到現在都沒有放棄過廚師工作，為的就是能無後顧之憂，盡情去演出。「我比賽嗰時都係。到而家冇變過，都係繼續做廚師。都係收工去比賽啊嗰時，而家做嗰啲演出都係冇停（做廚師）。」顏志恒也表示：「最緊要家庭自己個家庭，佢地食得飽着得暖先得。」

魏嘉信坦言一邊做律師工作，一邊從事幕前。（林迅景 攝）

魏嘉信和顏志恒接受《香港01》訪問。（林迅景 攝）

魏嘉信和顏志恒接受《香港01》訪問。（林迅景 攝）

離巢全為爭取自由度 拋開掣肘做最真實自己

講到離巢的原因，魏嘉信透露沒有不快，反而是因為想有自由。「一直以嚟，我正職同埋我唱歌係有好多人支持我，但其實未必個個都知，有支持亦有唔支持，咁所以呢幾年我好努力去唱歌或者做演藝，有時都會掣肘，未必發揮到全部，有好多嘢要顧及。有支持亦有唔支持，所以好多時喺呢方面拉鋸。隔咗幾年之後，我想重新畀自己新方向，確保自己可以自由發揮。舊時我講嘅嘢，會盡量內斂啲，驚有啲乜嘢嘢對我唔好，但係而家我做返我自己，有咩就講，會放開好多。」

離巢無損雙方關係 衷心感激TVB提攜之恩

最後，他也表示，感謝TVB提供一個平台給他演出：「之前合作，同公司關係非常之好。頭先講過自己有好多難題，甚至自己有難題，我都會同公司傾，佢哋都畀意見。我離開嘅時候依然同佢哋有講有笑，我係真心好感激佢哋。如果嗰日我冇踏入間公司，今日所有嘢肯定都不能成事。」