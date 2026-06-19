68歲宮雪花自爆30年零感情生活　一時貪心被網絡詐騙損失6位數字

現年68歲的宮雪花是選美界成名的傳奇女子，無論是她的直率言論，還是她深陷話題中心的個人生活，都讓人印象深刻。宮雪花在1995年報稱以47歲高齡參選亞洲小姐，雖未能一舉奪冠，但她仍憑藉獨特的個性和強烈的個人風格獲得「最受傳媒關注獎」，不過近年她接受訪問時就自爆當年參選時報大10歲，為了引起轟動便將年紀寫成47歲。日前宮雪花現身台灣出席活動，驚人的凍齡外貌及經歷讓她被奉為話題人物，特別是她自爆一年內「暴瘦14公斤」以及30年沒有感情生活，再次掀起討論熱潮。

宮雪花。（梁碧玲攝）

宮雪花當年報稱47歲高齡參選亞洲小姐，哄動全港。（影片截圖）

宮雪花直言早已習慣了沒有戀愛

宮雪花在現場幽默地提到自己的感情世界，她直言不諱地表示，自己早已習慣了沒有戀愛的生活。她坦率地表示，對於熟女如狼似虎的刻板印象，她完全不認同，甚至回懟提問：「妳是在說自己嗎？」她進一步解釋，戀愛很容易帶來傷害，她已經不再對此有所期待：「有了男生，你要為他煮飯、洗衣服，還要被嫌棄菜不好吃，會覺得生無可戀，不如自己躺平就好。」

有澳洲網民在悉尼偶遇宮雪花。（微博圖片）

宮雪花身材窈窕火辣堪稱不老傳奇

「百足之蟲」自稱「已凍僵」的宮雪花至今在外形上仍舊風韻猶存，其窈窕火辣的身材堪稱不老傳奇。當被問及凍齡秘訣，她一句「30年沒感情生活，保持青春的秘訣就是不近男色！」引來全場驚嘆與笑聲。她風趣地表示，有了男人反而會添煩惱，人際關係中的瑣碎問題：「你要為他煮飯、你要為他洗衣服，然後他還嫌棄你說這個菜不好吃、那個菜怎麼樣，所以那個時候你會覺得我生無可戀啊，我幹嘛呀？我自己躺平就好了。對吧？所以所有的女性，最重要就是你們要有一定的工作能力、經濟能力，把錢藏好了，嫁不嫁無所謂了。然後最好你們讓對方追求10年以上，那種是很幸福的感覺。因為他要得到你，他要追求你，他就不遺餘力。然後你很快的三個月就跟人家走了，你就如狼似虎了，這個是...賠本的生意。所以呢，在你們青春的時候，你們就趕快『有花開堪折直須折，莫待無花空折枝』，趕快嫁了吧。」她鼓勵女性朋友應以工作和經濟能力為依託，將幸福掌握在自己手中，是否選擇婚姻則無需過於執著。她還語重心長地建議：「如果你愛一個人，讓他追求你十年以上吧。這樣，他才會珍惜這段感情。」

宮雪花身材窈窕火辣堪稱不老傳奇。(宮保@小紅書)

儘管公開表示對婚姻無太大熱情，但宮雪花也為「終身伴侶」設置了相當具挑戰性的標準。擁有南澳大學MBA和首都師範大學書法碩士頭銜的她表示，她更傾心富有內涵的靈魂伴侶，希望對方能精通唐詩宋詞，書法甚至需勝過她本身。「像馬英九哈佛畢業就好了。」宮雪花笑著補充。在情感之路上，宮雪花並非毫無機會，只是她對靈魂契合度的要求遠高於物質。在回憶中，她坦承曾錯過了數段與富豪攜手邁入婚姻生活的機遇。對此，她幽默地表示，每當富豪向她搭話，一句「妳要什麼？」就直接觸碰到她的底線。「我覺得要靈魂夥伴，你起碼得給我念一首甚麼唐詩宋詞吧？然後就說你像古代的女孩子那時多麼的貞潔，然後窈窕淑女，那我看得也是窈窕淑女，我很喜歡你，來一點這個嘛，風花雪月，第一句就說：『你要甚麼？』， 當場就說我要回去，我要拍戲了。對不起。因為你沒有辦法回答你要甚麼。」這樣直率的個性，也讓人看到了她高傲且追求精神世界的獨立一面，而她現在追求老伴的要求：「心還在跳就可以了。」

宮雪花受訪時自爆當年報大數十歲。（影片截圖）

宮雪花一時貪心被網絡詐騙

除了感情交白卷外，宮雪花在投資方面的一次失誤也成為近年的一大教訓。作為一名具有多年代租與股票投資經驗的「包租婆」，半年前因經不起「假投資專家」甜言蜜語的攻勢，她遭遇人生罕見的大意損失。一筆10萬港幣竟因她一時貪心就失去了：「沒想到我只是去洗個澡出來，股價從兩塊掉到兩毛！洗完澡，十倍的錢就這樣沒了！」徹底丟臉的宮雪花回憶損失的金額不算高，但就追討無門。

宮雪花多年投資有道。（陳順禎攝）

宮雪花還提到兩個中法混血的兒子，眼裡盡是驕傲，她表示大仔江澤龍顏值超高，雖然已經40歲，但他曾被外界譽為「小金城武」。江澤龍更曾被相中想簽約出道，2005年時更被宮雪花安排參加TVB《香港先生選舉》，但就遭到他抱怨：「你想紅你去啊！他問我說天下有這樣的媽媽嗎？叫兒子穿泳褲上台。」最後他並沒有如宮雪花所願當上藝人，目前他定居澳洲墨爾本。而細仔則在香港擔任AI軟體工程師，雖然已經年屆38歲，但仍然單身。宮雪花被兩位兒子抱怨：「因為有個明星媽媽，才沒甚麼人想嫁給他們。」