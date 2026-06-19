前TVB咪神曬黑絲透視誘惑　歐遊呼吸自由空氣：最爽不用穿內衣

現年38歲的前TVB「咪神」白雲，自2020年離開TVB後，一直用心經營社交平台，經常大方派「惹火福利」。自2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，至今5年未見有新戀情曝光，不過恢復單身的她絕對是越戰越勇，活出極致的自信美。近日，白雲飛赴「音樂之都」維也納旅行，身心大解放的她不僅開心高呼「在外國最爽的就是不用穿內衣」，日前更深夜大派震撼福利，於陽台以一身黑色透視內衣上陣，極度誘惑！

白雲在2016年與拍拖5年的前港男江俊霖（Kelvin）結婚，可惜最終在2021年離婚。（資料圖片）

白雲早前分享呢張側身照，引起好大迴響。（IG@snowybai）

維也納草地「彈彈吓」 豪言：外國最爽唔使着內衣

白雲早前在IG分享遊覽維也納的點滴，探望2020年在韓國認識的當地好姊妹，順道遊覽藝術史博物館及品嚐著名的朱古力蛋糕。去旅行心情靚爆的她，穿上一襲藍白條子連身裙在草地上扭動身軀「彈彈吓」。由於上圍實在太豐滿，胸前的衫鈕幾乎全開，深長的「事業線」表露無遺！白雲更毫不掩飾自己的大解放，在帖文中直言：「在外國最爽的就是不用穿內衣吧😌」，除下束縛，盡情享受自由自在的空氣！

白雲遊維也納，呼吸自由空氣。（IG@snowybai）

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黑絲透視戰衣上陣 圓柱小燈夾腿極惹火

原來「真空」出遊只係前菜，白雲的性感極限可謂無窮無盡！日前她再度於IG發功，分享了一輯在陽台欣賞絕美夜景的照片。不過，最令網民暴動的絕對是她身上的「戰衣」！相中可見，白雲僅穿上一套黑色透視蕾絲內衣，設計極度大膽，胸前以垂吊式「倒Y」型幼帶托住傲人上圍，酥胸半露。

她一時坐在椅子上雙手交叠，將豐滿雙峰擠壓得呼之欲出；一時又將圓柱型小燈放在兩腿之間，閉目養神騷首弄姿；一時又將身體向後挨，在昏黃燈光映照下凸顯誇張的曲線。在最後曝光的全身照中，更可見這件透視內衣連腰間亦有開窿設計，下半身僅以一束鮮花輕輕遮掩，尺度幾乎遊走在走光邊緣，火辣指數爆燈！不過，她未有透露由誰人操刀拍攝。

透視睡衣極盡透惑。（IG@snowybai）

拎住圓柱型燈「補光」。（IG@snowybai）

腿張開、雙手交叠，唔知由邊個影相呢？（IG@snowybai）

單身5年越活越自信 網民投降：點忍呀！

配上這輯令人血脈沸騰的夜景照，白雲更寫下極具挑逗性的字句：「May sweet dreams of me visit you tonight 💙 （願甜蜜的夢我今晚拜訪你💙 ）」。面對這波強烈的視覺衝擊，一眾網民紛紛舉白旗投降，反應極度熱烈，瘋狂留言大讚：「犯規，太火辣了」、「點忍」、「靚到呢」、「給你電死了」！雖然離婚已經5年，一直未有新戀情傳出，但白雲依然狀態大勇，向網民完美示範如何將單身生活過得性感又多姿多彩！

白雲覺得喺外國最爽係唔使着內衣。（IG@snowybai）

網民留言。（IG@snowybai）

白雲一向以清爽打扮示人。（IG@snowybai）

白雲曾是TVB性感擔當。（IG@snowybai）