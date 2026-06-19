林子博鬧爆後輩採訪唔做功課　賴彥妤慘成嫌疑人澄清：冇合作過

前TVB娛樂新聞台主播林子博日前在直播中大爆當年帶新人的血淚史，直言遇過不少「極度不受教」的後輩，更曾因一個低級的「災難級錯誤」而當場發火鬧人，矛頭直指前港姐。事件隨即在網上掀起熱烈討論。不少網民紛紛化身「偵探」猜測女主角身份，更有人將矛頭直指曾因採訪屢次鬧出風波的賴彥妤，指她以前也曾問錯問題，懷疑她就是當事人。今日（19/6）賴彥妤現身葵芳出席《認識家國同心慶回歸》活動，她在接受《香港01》訪問時正面作出澄清與回應。

賴彥妤今日現身葵芳出席《認識家國同心慶回歸》活動。（葉志明攝）

首度回應感到意外 澄清兩人無交集

對於被網民列入懷疑名單，賴彥妤坦言自己也有留意到這則新聞，並表示剛看到時感到相當意外。她解釋道：「首先我都有睇到呢單新聞嘅時候係有啲意外。因為子博前輩其實係佢離職公司嘅時候呢，我都未入去嘅，咁所以其實就冇真正咁樣合作過嘅，咁同埋我一向都聽話嘅。」

被問到網民的暗指和猜測有沒有為她帶來困擾時，她就抱著平常心面對，笑言當作是一種鞭策：「咁又冇嘅，咁我覺得『經一事長一智』啦。咁即係始終，可能啱啱入行嘅時候，咁自己嘅做主持技巧未必係咁好，我都好想跟啲前輩學嘢嘛！所以，歡迎各位前輩指導下我啦！」

賴彥妤慘成嫌疑人。（葉志明攝）

出外採訪自備「功課包」 現場展示手機筆記

面對網民對其「不做功課」的質疑，賴彥妤在訪問現場更即席拿出手機，大方展示自己平時工作前的準備功夫，力證自己每次採訪都有認真做功課：「我會㗎！我畀個電話大家睇，其實我係習慣咗呢，有時見到呢，即係可能我哋㩒緊電話，其實我哋就唔係玩緊手機嘅。平時我就會打晒啲資料喺個手機入邊，我即係出去做訪問啊，或者做一些拍攝嘅工作之前呢，都一定會塞晒入個腦袋先。咁我自己習慣用呢個方法令自己入腦，至於其他主持技巧，或者是一些臨場反應啊嗰啲，就更加係需要去訓練啦。」

賴彥妤現場展示手機筆記。（葉志明攝）

讚前輩友善 樂於主動請教

至於林子博口中那位「不做功課的後輩」究竟是誰，賴彥妤表示自己亦毫不知情。她透露，自己自入行以來，遇到的前輩都非常友善和照顧後輩，令她獲益良多：「哇！呢個就真係唔係好知啦。因為我入行以來其實好多同事、我遇到嘅前輩全部都好好㗎！好Nice㗎！特別係可能以前，有啲啱啱入行嘅時候啦，有些前輩直情是捉住我，佢同我傾偈：『啊，你要加油啊！邊度要，邊啲位要留意啊？點樣可以做得好啲啊？』咁我自己本身都好鍾意學嘢，跟住我便會忍不住就會捉住個前輩就會問好多嘢。」