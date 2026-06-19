陳奕迅1.8億增購壽臣山洋房疑送愛女康堤　與自住豪宅僅相隔3間屋

「歌神」陳奕迅（Eason）不單止唱歌稱霸樂壇，投資「磚頭」的眼光與財力亦相當驚人！近期香港豪宅市場交投轉旺，這位現年51歲的樂壇天王再度強勢出手，以高達1.8億元天價，購入南區頂級豪宅 SHOUSON PEAK 的一幢單號洋房。Eason今次重本入市，極有可能是為21歲愛女陳康堤鋪路買安樂窩，絕對是「絕世好爸」！

陳奕迅再購臣山單號屋。

相隔13年同屋苑再「添食」 疑作愛女安樂窩

根據最新資料顯示，陳奕迅今次以登記買家身份，豪擲約1.8億元買入新地旗下南區壽臣山 SHOUSON PEAK 的17R號屋。該物業實用面積達2,808平方呎，採四房雙套房連儲物室間隔，並附帶419平方呎私家花園及580平方呎平台，實用呎價約6.5萬元，買家更可獲贈全屋家具，盡顯天王氣派。

其實，Eason早於2013年12月，已經斥資2.31億元買入同屋苑另一幢面積逾3,238平方呎的單號大屋（當時呎價約7.1萬元）。相隔十多年再度「添食」，兩次入市合共涉資逾4.1億元，而且兩幢洋房之間僅相隔三間屋的位置，距離極近。外界盛傳，一向是「愛女狂魔」的 Eason，今次豪氣入市極大機會是將這幢豪宅贈予愛女康堤，作為她未來的安樂窩。

Eason在2013年斥資2.31億港元購入壽臣山SHOUSON PEAK豪宅。（官網圖片）

投資有道身家豐厚 趁減辣買跑馬地撈底

陳奕迅與太太徐濠縈多年來投資有道，過往曾買賣東半山嘉崙臺並獲利甚豐。在2024年政府宣佈樓市「減辣」期間，兩夫婦更以公司名義，看準時機斥資838萬元「撈底」買入跑馬地毓秀大廈一個兩房單位作投資。保守估計，兩人現時手持的物業總值絕對超過4億元，財力雄厚。

Eason同太太保守估計有逾4億物業。（IG@_constancec_）

康堤闖樂壇有好多唔同聲音。（資料圖片）

超寵愛女做埋媒人 肉緊赴法撐「未來女婿」贏波

除了買樓送女，Eason 在康堤的感情路上亦扮演重要角色，更有指他正是愛女與現任男友——香港網球一哥黃澤林（Coleman）的「紅娘」！本身熱愛打網球的 Eason 經常到球場練波，因而結識了Coleman。康堤在陪爸爸打波時與男方日漸熟絡，加上兩人同樣是拔萃書院的校友，背景同聲同氣，最終一拍即合。康堤在今年四月出席公開場合時，亦甜蜜認愛。

康堤同黃澤林公開戀情。（IG截圖）

合拍！（IG截圖）