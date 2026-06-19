梁敏巧曾是「社區小畫家」　得獎畫作竟變北區建築壁畫：可惜抹晒

「東張女神」梁敏巧（Maggie）今日（19/6）現身葵芳出席名為《認識家國同心慶回歸》的藝術畫展。據悉，本次活動是由香港警務處與內地攜手合辦的川渝主題畫展。梁敏巧在接受訪問時對活動讚不絕口，認為展覽非常有意義。

《東張女神》梁敏巧今日現身葵芳出席名為《認識家國同心慶回歸》的藝術畫展。（葉志明攝）

熱愛藝術 曾是「社區小畫家」

梁敏巧接受《香港01》訪問時透露自己私底下其實對畫畫頗有心得，甚至在求學時期就展現出藝術天賦。她笑言：「平時我畫畫唔差㗎，其實嗰陣我讀緊中學嘅時候呢，中四揀科，我啲老師都叫我揀藝術科，真係唔太差，不過可惜就已經都抌低咗十幾年啦。」

梁敏巧更分享了自己小學及中學時期的得獎經歷，她透露小學時曾參加素描比賽並獲獎，更曾與同學一起參與壁畫創作。最令人意想不到的是，她小時候在北區上學，當時北區一些政府建築物上的壁畫，竟然也有她的作品參與其中！她笑稱：「不過而家抹咗啦，有一期好興呀，但係嗰陣就真係大家都好鍾意畫畫，同埋我哋嗰間小學都好支持我哋呢啲藝術嘅文化嘅發展，所以嗰陣都好開心。」

梁敏巧分享了自己小學及中學時期的得獎經歷。（葉志明攝）

被問到近年工作忙碌，會否擔心被娛樂圈的工作耽誤了畫藝，甚至未來有沒有想過開個人畫展時，梁敏巧坦言：「我都唔知而家執起支畫筆畫唔畫得出來啦，真係。中學到而家都十幾年，都無再……」

梁敏巧曾是「社區小畫家」。（葉志明攝）

不過，看到丁子朗近日也成功舉辦了個人畫展，梁敏巧直言受到不少啟發，十分佩服對方的精力：「如果有些時間可以完成作品，我都覺得可以試吓執起支筆。我見到佢都真係非常之犀利，好畀心機，佢都真係有時間，佢精力夠嘛，我呢啲老人家精力唔夠啫。」