翁虹18歲愛女劉蒔高中全A成績畢業　獲「校長獎學金」將入讀UCLA

現年57歲的翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，她在2007年再婚嫁美籍華裔商人劉冠廷，同年誕下一女「小水晶」劉蒔（Crystal），現年18歲的小水晶遺傳了父母的優良基因，樣貌十分標緻，而且更愈大愈靚女，被網民封為「最美星二代」之一！近日小水晶在美國高中畢業，翁虹特意在今年初就請來5名繡娘同時趕工，訂製純手工縫製的「非遺雲肩」送給囡囡，更專程飛到當地參加愛女的畢業典禮，一家三口開心團聚！而小水晶亦有拍片記錄人生重要時刻，更透露將到UCLA（加州大學洛杉磯分校）讀大學，相當叻女！

翁虹與老公劉冠廷育有一女「小水晶」劉蒔（Crystal）。（微博@劉蒔Crystal）

18歲成年！（微博@劉蒔Crystal）

樣貌十分標緻。（微博@劉蒔Crystal）

小水晶高中畢業！（影片截圖）

翁虹特意在今年初就請來5名繡娘同時趕工，訂製純手工縫製的「非遺雲肩」送給囡囡。（影片截圖）

翁虹女兒高中以全A年級前三畢業 考入UCLA獲「校長獎學金」

小水晶在微博分享短片，並寫道：「我！終於！高中畢業啦！！！💙💛🩵🎓這一天終於來了，時間真的過得好快。感謝爸爸媽媽@翁虹 一直以來的支持和陪伴，沒有你們就沒有今天的我！在高中期間，我完成了三個副學士學位課程 （經濟學副學士，社會與行為科學副學士，行政與資訊系統副學士） 並以全A成績畢業，學業成績位列年級前三。我有幸獲得了多所大學的錄取通知，並獲得不同學校的Regents Scholarships（校長獎學金）。經過認真考慮，我最終選擇在UCLA繼續學習。畢業不是結束，而是新的開始！之後我也會多多更新大學生活的～」

高中畢業！（影片截圖）

仲幫媽媽化妝。（影片截圖）

一家三口開心團聚！（影片截圖）

參加畢業典禮。（影片截圖）

參加畢業典禮。（影片截圖）

畢業喇！（影片截圖）

畢業喇！（影片截圖）

高中畢業！（影片截圖）

每年可獲$2,000美元獎學金

據知在美國大學中，Regents Scholarships（校長獎學金）是授予極少數頂尖新生的最高榮譽獎學金之一。而UCLA校長獎學金是授予學生的最高榮譽之一，所有申請UCLA的學生均會被自動納入評估範圍，無需額外提交申請書。評審委員會會根據學生在UC Application中展現的學術成就、領導潛力以及特殊才能來評選，每位獲獎者每年可獲得$2,000美元（約15,678港元）的榮譽獎學金，最高可達$8,000美元（約62,710港元），其他福利包括優先選課權、大學宿舍優先分配權與保證、享有專屬學術諮詢與教職員指導。

將到UCLA（加州大學洛杉磯分校）讀大學，相當叻女！（影片截圖）

UCLA（加州大學洛杉磯分校）是享譽全球的頂尖公立研究型大學，素有「公立常春藤」的美譽。根據最新的全球與全美大學排行，UCLA在U.S. News最佳大學排行榜中位居全美第17名、全美公立大學第2名；在世界各大權威排行榜中也穩居前段班。（影片截圖）

才貌兼備！（影片截圖）

食大餐慶祝！（影片截圖）

一家三口好幸福。（微博@翁虹）

愈大愈靚女！（微博@劉蒔Crystal）

愈大愈靚女！（微博@劉蒔Crystal）

劉蒔鋼琴十級兼專業普拉提教練 曾有容貌焦慮靠化妝護膚變靚

自小獲父母悉心栽培的小水晶，不但樣貌出眾，更是成績優異，除了鋼琴十級之外，還擅長長笛及馬術，熱愛下廚的她經常分享健康美食，去年她展開了450小時的訓練，終於成為了一名認證普拉提教練。雖然小水晶自言因膚色不夠白而一度有容貌焦慮，但對化妝及護膚甚有心得的她，逐漸找到適合自己的風格：「現在呢跟我自己的膚色已經和解了，不要用膚色來決定說這個人好不好看或怎麼樣，不管是護膚還是化妝，都是在讓我變美，還有變自信的一個路程。」

樣貌出眾！（微博@劉蒔Crystal）

高中畢業舞會！（微博@劉蒔Crystal）

高中畢業舞會！（影片截圖）

高中畢業舞會！（影片截圖）

擅長長笛。（微博@劉蒔Crystal）

熱愛下廚的她經常分享健康美食。（影片截圖）

去年她展開了450小時的訓練，終於成為了一名認證普拉提教練。（影片截圖）

對化妝及護膚甚有心得。（影片截圖）

曾有容貌焦慮。（影片截圖）