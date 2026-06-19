蔡少芬孖老公馬爾代夫度假　張晉身形消瘦顯憔悴惹擔憂曾命懸一線

52歲視后蔡少芬與張晉結婚18年以來一直是圈內公認的模範夫妻，二人育有三名子女：長女張楚兒、次女張信兒及幼子張樂兒，一家五口生活幸福美滿。近日蔡少芬在社交平台分享了一家人在馬爾代夫度假的照片，展示了她與老公的最新狀態，引起網民關注及熱議。

52歲的視后蔡少芬與同齡的武打巨星張晉，結婚18年來一直是圈內公認的模範夫妻。(微博@蔡少芬)

蔡少芬神采飛揚

在馬爾代夫陽光與海灘的映襯下，蔡少芬的神采飛揚讓人驚艷。雖已年過50且為三個孩子的母親，但她依然保養得宜，歲月幾乎未在她身上留下痕跡。相中她穿著一襲飄逸的印花長裙，儘管未拍攝泳裝照，但毫不掩飾她高雅的氣質與亮眼的顏值。尤其是她纖瘦的身型、平坦的腰部以及沒有贅肉的手臂，之於這個年齡段可謂十分難得，令不少網民讚嘆不已。

在馬爾代夫陽光與海灘的映襯下，蔡少芬的神采飛揚讓人驚艷。(微博@蔡少芬)

張晉狀態成為焦點

相比起光彩照人的蔡少芬，老公張晉的狀態亦成為了焦點，曾於去年4月因心臟病發而命懸一線的他，雖然手術後恢復健康，但在度假照中可見，他的面頰比以往更加消瘦，臉色也不如太太紅潤。不少網民對他的精神狀態表示擔憂，有人形容他看起來「似有神無氣」。照片中穿著短袖恤衫、短褲及涼鞋的張晉，全身上下均顯得纖瘦，比起以往硬朗的形象，現時明顯略顯憔悴。

張晉狀態亦成為了焦點。(微博@蔡少芬)

張晉曾在節目中自爆在新加坡旅遊時突感呼吸困難，甚至臉色發青、無法開口說話。蔡少芬事後受訪時透露，當時情況極為危急，她能做的只是拼命祈禱，而張晉則憑藉其頑強意志挺了過來。返港後檢查發現，他有血管堵塞近八成，因此立即接受手術治療，蔡少芬感嘆自己「差少少做了寡婦」。在康復過程中，為了改善健康狀況，一向喜愛油膩辛辣食物的張晉甚至戒掉了四川家鄉的飲食習慣，堅持清淡飲食。