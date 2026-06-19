羅啟豪無懼「中音」離巢潮　自爆與TVB合作細節：仲有好多年約

近年有不少《中年好聲音》的參賽者陸續離巢TVB選擇往外發展，近期魏嘉信亦選擇離巢，引起不少討論。憑藉無綫節目《中年好聲音》奪得季軍入行的羅啟豪（Ramon），近期事業迎來大豐收。他不但與譚輝智攜手完成了人生首個紅館騷《雙星演唱會》，今年書展更會與幾位戰友共同推出新書。不過，面對近期部分《中年好聲音》參賽者陸續選擇離巢TVB的熱話，事業正值上升期的羅啟豪卻大派定心丸，直言對現狀非常感恩，更親自剖白與公司的合約狀況。



羅啟豪出席活動。（林迅景 攝）

踏上紅館舞台：人生做過最大嘅一件事

入行短短三年便能踏上無數歌手夢寐以求的紅館舞台，羅啟豪坦言心情無比激動。有別於外界想像的「壓力山大」，他笑指這次演出反而讓他相當享受。他接受《香港01》訪問時說：「我平時呢就真係每一個演出我都會緊張，但係呢個呢我反而係興奮，同埋有嗰種振奮嘅感覺囉！一上到台就完全係忘我咁樣。」

他更爆出一個有趣的小習慣，原來「燈光」才是他的死穴：「如果去返啲小型啲嘅演出，好多時係開晒燈、商場嗰啲啦，我就好睇到人哋個樣，我反而仲緊張，但呢個（紅館）就睇唔到，所以就OK。」 對於這次演出，他心懷感激地總結：「絕對係一個我人生做過最大嘅一件事！」

羅啟豪出席活動。（林迅景 攝）

親解合約年期：仲有好多年

近期娛樂圈熱議部分「中年」歌手另尋發展，被問及會否趁年輕外出闖蕩，羅啟豪的態度顯得異常堅定。他坦言目前完全沒有離巢的想法，更首度透露自己的合約細節：「其實都未諗啊，因為我個約仲有好多，好多年咁樣。其實嗰陣時未完成比賽都已經有簽一個約㗎啦，個約仲係呢一個約入面囉。」

面對未來的演藝路，羅啟豪選擇腳踏實地。比起急於向外闖，他更看重自身的進步：「由一開始入行到而家，我都係努力做好自己去裝備自己，所以都冇去諗咁多。絕對未諗到呢樣嘢（離巢），亦都唔會去諗囉。」 完約後去留又如何？他表示尚未考慮得太長遠。