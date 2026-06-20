香港探秘地圖｜鄧伊婷演技大爆發唔介意被封「御用邪花」：係讚美

鄧伊婷昨日（19/6）現身葵芳，出席名為《認識家國同心慶回歸》的藝術畫展。早前她憑劇集《香港探秘地圖》中飾演的「小三」角色，以精湛演技引起網民熱烈討論，更被不少觀眾封為新一代「御用邪花」。

鄧伊婷現身葵芳，出席名為《認識家國同心慶回歸》的藝術畫展。（葉志明攝）

曾憂心被定位 轉念一想「御用」不易當

對於這個新封號，鄧伊婷接受《香港01》訪問時笑言，一開始確實有一點擔心被定型，但很快就轉變了心態，坦言這是對她演技的一種讚賞。她笑說：「其實諗深一層，『御用』呢兩個字真係要做到咁上下、有番咁上下份量，應該先可以孭得起呢個詞語嘛！所以我就無諗咁多喇。既然公司或者大家都覺得我呢方面做得好，咁我就喺呢條路上做盡佢，發揮好自己嘅演技。」

鄧伊婷不介意被封為「御用邪花」。（葉志明攝）

角色非流於表面 挑戰一腳踏三船內心戲

鄧伊婷坦言在《香港探秘地圖》中的「邪花」角色並非表面般簡單，背後其實有着複雜的心理層面。她透露：「呢個角色思想上好複雜，好似要有一腳踏三船啦，真係好難做。跟住又要拖住個B，但又搵第二個男人，真係好有難度。不過反而研究呢個角色嘅時候，我覺得好有血有肉，要好明白佢諗啲乜嘢，而呢啲嘢我平時人生一世都唔會諗，我覺得好有趣。」

鄧伊婷坦言在《香港探秘地圖》中的「邪花」角色並非表面般簡單。（葉志明攝）

感激戲劇導師指導 苦功換來好口碑

被問到現實中缺乏相關經驗，如何將角色演得入木三分？鄧伊婷開心表示要多謝大家的讚賞，並透露自己為了角色做足功課：「我真係有認真、用心去研究呢個角色，亦都好大功勞要多謝我演戲班嘅老師。我有問佢意見，佢畀咗好多好多好有用嘅建議我。我就去諗下角色點解要咁做、有啲咩需要，最後出嚟嘅效果大家都讚，我都好開心。」

鄧伊婷開心表示要多謝大家的讚賞，並透露自己為了角色做足功課。（葉志明攝）

戲裡火辣戲外內斂 新朋友驚呼「反差萌」

不過，經常飾演這類型的角色，難免會令人擔心會否影響到現實中的社交或感情生活。鄧伊婷笑指熟絡的朋友都深知她的為人，但確實有新相識的男性朋友在相處後大呼「反差萌」。她笑說：「一開始相處過之後，佢哋會覺得『吓！原來個反差咁大嘅？』 因為平時出街我唔會着到咁性感或者化濃妝，通常都好Casual。同埋我現實中又唔會去主動撩人或者好主動，試過有男性朋友同我講，以為我好主動，原來我都幾Cool吓。所以大家都真係要傾過偈、相處過幾次，先會知道真正嘅我係點樣嘅。」