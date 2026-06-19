警是個大佬｜羅子溢奮身拍打戲　受傷疑肋骨裂：痛到成個人都震

無綫（TVB）新劇《警是個大佬》今晚（19/6）隆重舉行煞科晚宴，一眾台前幕後工作人員齊聚一堂，慶祝拍攝圓滿結束。男主角羅子溢現身晚宴時心情大好，不過在接受《香港01》訪問時，他透露在拍攝後期不慎受傷，甚至一度懷疑自己肋骨骨裂。

羅子溢今晚出席無綫新劇《警是個大佬》煞科晚宴。（葉志明攝）

拍動作戲意外受傷 疑似肋骨骨裂

《警是個大佬》劇中有大量精彩的打鬥與動作場面，羅子溢透露自己幾乎「包攬」了大部分的打戲。然而在拍攝其中一場凌空飛踢的動作時，落地瞬間不慎被自己的手肘撞擊到肋骨。

羅子溢在受訪時無奈笑稱：「其實我而家打噴嚏同埋咳都仲痛緊，嗰陣自己拍一場飛腿戲，落地嗰下自己個手肘『掹』一聲撞返落自己個肋骨度。身邊啲人都叫我唔好睇小，話呢啲位好容易裂，我都懷疑係咪真係裂咗。呢幾日一咳或者打個噴嚏，成個人都好似震晒咁，真係幾痛。」

羅子溢拍攝動作場口不慎受傷。（葉志明攝）

他表示目前雖然沒有瘀血，但按壓下去有明顯痛楚，甚至連睡覺轉身都會痛。不過在「監製」和身邊朋友的強烈建議下，他表示這兩天會抽空去醫院檢查照X光，以求安心。

大讚「阿Bob」性情大方 兩人火花十足

談到這次新劇的合作夥伴，羅子溢顯得十分興奮，他透露與劇中另一位重要演員阿Bob其實已經認識了十多年，但這次是兩人首次在劇集上有如此深度的合作：「我哋其實十幾年前拍電影嗰陣就識，但今次真係有好多深入嘅交流，足足相處咗三個月。大家又有共同朋友，所以喺片場成日傾偈。佢而家已經係個大老闆啦，哈哈！但我最欣賞佢嘅優點係夠大方、大量。佢拍劇經驗可能唔算多，有時我同佢講『不如你試下咁樣演可能會好好多』，正正因為佢表現得好大方，我先敢大膽同佢分享。佢真係一個好好、好Open嘅合作夥伴，我哋今次嘅火花真係幾好！」