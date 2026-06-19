香港靈宵劇團三戲連場八月戲迷盛會　文武悲喜共冶一爐

香港靈宵劇團將於2026年8月7日至9日假高山劇場劇院，一連三天呈獻三齣風格迥異的粵劇演出：8月7號夜場率先上演《花田八喜》，此劇妙趣橫生、笑料百出，適合一家大小欣賞，在歡樂笑聲中感受傳統粵劇的幽默智慧。8月8號夜場為獲香港藝術發展局「作品重塑計劃」資助的《穆桂英下山》，復現傳統技藝。8月9號日場則演出經典名劇《帝女花》，此劇歷演不衰，駙馬與長平公主的亂世悲情催人淚下，堪稱粵劇悲劇美學之典範。

穆桂英下山_劇照。(公關提供)

文武悲喜三重奏 總有一齣合你心意

三天節目涵蓋輕鬆惹笑的喜劇、扣人心弦的悲情經典，以及硬橋硬馬的武打重頭戲，文武兼備、悲喜交織，總有一齣合觀眾心意。門票於6月20日起公開發售。

東方之珠_朱厚熜_謝晶瑩。(公關提供)

《穆桂英下山》獲藝發局資助 絕跡技藝再現

劇中保留多項高難度傳統技藝，極具視覺震撼與拍攝價值：〈打雁〉的生旦對槍，由崑劇名家王芝泉老師設計及指導，體現南北武技交融；〈招親〉注入〈東皮〉、〈武二歸家腔〉、〈戲叔西皮〉、〈罵玉郎〉等傳統曲牌，部分唱段收錄於《新曲承古調》唱片；〈罪子〉保留著名「穆瓜腔」，穆桂英更踩蹺演繹由蔡艷香女士親授的南派專用大架；〈破陣〉則南北武打交織，兼有高難度背旗出手。全劇武打連場，氣勢磅礡。

非夢奇緣_李子雲_蕭月梅。(公關提供)

紅伶聯同青年傳承人 高氏夫妻檔幕後操刀

是次演出陣容鼎盛，由梁兆明、謝曉瑩、阮兆輝領銜，帶領劍麟、吳立熙、周洛童等青年粵劇藝術傳承人主演，老倌與新秀跨代同台，傳承意味濃厚，極具話題性。值得一提的是，女主角謝曉瑩同時擔任劇團統籌，其丈夫高潤鴻出任藝術總監及音樂設計，夫妻合力打造《穆桂英下山》，幕前幕後默契十足，堪稱「夫妻檔」典範。藝術顧問阮兆輝親自督師，擊樂領導高永熙、武術指導韓燕明，聯同一眾資深舞台、燈光、服裝、音響及製作單位協力，專業團隊護航，保證演出水準。

穆桂英下山_劇照。(公關提供)

策馬奔騰視覺單張 劇團傳承創新誠邀支持

劇團是次宣傳單張以男女主角穆桂英與楊宗保策馬奔騰的英姿為視覺主題，氣勢十足，歡迎觀眾索取及留意劇團社交平台最新消息。香港靈宵劇團一直致力傳承及創新粵劇藝術，是次演出獲各界專業人士支持，誠邀觀眾蒞臨欣賞，感受傳統戲曲的多元魅力。

穆桂英下山_劇照。(公關提供)

穆桂英下山_劇照。(公關提供)

穆桂英下山_劇照。(公關提供)

穆桂英下山_劇照。(公關提供)

穆桂英下山_劇照。(公關提供)

重生趙飛燕_漢成帝_趙飛燕。(公關提供)

連城_喬遠山_史連城。(公關提供)