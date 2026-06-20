何超欣維也納品紅酒賞歌劇　Deep V高衩曬長腿拎20萬Hermès顯氣質

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是才貌兼備！近日何超欣在社交平台分享了到奧地利維也納旅行的靚相，並寫道：「維也納的浪漫🌹皇家皇宮賞歌劇🎵閒暇品紅酒🍷」

何超欣與任達華女兒任晴佳（Ella）及盈大地產主席李智康女兒李朗怡一起出席世界十大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）」。（IG@ellayamm）

成熟一面。（小紅書圖片）

何超欣除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。（小紅書圖片）

叻女！（影片截圖）

好多Labubu！（影片截圖）

何超欣出席哥哥何猷君同奚夢瑤的婚禮。（小紅書圖片）

何超欣現身維也納皇家歌劇院 拎20萬Hermès大騷好身材

相中所見，何超欣現身皇家歌劇院，身穿低胸刺繡連身裙的她，拎着價值約20萬港元的Hermès Mini Kelly手袋，造型清新。而另一套酒紅色Deep V絲絨長裙，完美勾勒出她的曼妙身姿，高衩設計更讓她的一雙修長美腿若隱若現，造型高貴又性感！

何超欣現身皇家歌劇院。（小紅書圖片）

身穿低胸刺繡連身裙的何超欣，拎着價值約20萬港元的Hermès Mini Kelly手袋。（小紅書圖片）

打卡。（小紅書圖片）

小露性感。（小紅書圖片）

造型清新。（小紅書圖片）

Deep V長裙。（小紅書圖片）

出席婚禮。（小紅書圖片）

同谷愛凌。（小紅書圖片）

Welcome dinner。（小紅書圖片）

溫馨。（小紅書圖片）

高貴優雅。（小紅書圖片）

何超欣擁美國名校雙學位兼清華碩士

何超欣曾就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，除了當選北京市青聯委員之外，還是山東省政協委員，去年5月何超欣出席母校清華大學114周年校慶，更獲頒蘇世民書院校友公共卓越獎，非常叻女！

何超欣同媽媽梁安琪。（微博@何超欣Alice）

才貌兼備！（微博@何超欣Alice）

叻女！（微博@何超欣Alice）

又靚又叻！（微博@何超欣Alice）

才貌兼備。（微博@何超欣Alice）

何超欣經常隨團隊到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）

當選北京市青聯委員。（微博@何超欣Alice）

山東省政協委員。（小紅書圖片）