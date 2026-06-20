何超欣維也納品紅酒賞歌劇 Deep V高衩曬長腿拎20萬Hermès顯氣質
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是才貌兼備！近日何超欣在社交平台分享了到奧地利維也納旅行的靚相，並寫道：「維也納的浪漫🌹皇家皇宮賞歌劇🎵閒暇品紅酒🍷」
何超欣現身維也納皇家歌劇院 拎20萬Hermès大騷好身材
相中所見，何超欣現身皇家歌劇院，身穿低胸刺繡連身裙的她，拎着價值約20萬港元的Hermès Mini Kelly手袋，造型清新。而另一套酒紅色Deep V絲絨長裙，完美勾勒出她的曼妙身姿，高衩設計更讓她的一雙修長美腿若隱若現，造型高貴又性感！
何超欣擁美國名校雙學位兼清華碩士
何超欣曾就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，除了當選北京市青聯委員之外，還是山東省政協委員，去年5月何超欣出席母校清華大學114周年校慶，更獲頒蘇世民書院校友公共卓越獎，非常叻女！