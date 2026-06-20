警是個大佬｜容天佑金髮造型代價大　首演深沉大反派：非常考演技

無綫（TVB）新劇《警是個大佬》昨晚（19/6）隆重舉行煞科晚宴，劇中一眾演員悉數出席，場面非常熱鬧。容天佑以一頭搶眼的金髮造型現身，他在接受《香港01》訪問時大談拍攝期間的點滴與挑戰。

無綫新劇《警是個大佬》隆重舉行煞科晚宴。（葉志明攝）

角色自覺正義 實際是大反派

容天佑在劇中的金髮造型頗具殺氣，被問到是否飾演大反派時，他笑言劇中的角色設定非常有趣：「我角色入面嘅內心，其實唔覺得自己係反派。我覺得自己所做嘅所有嘢都係理所當然嘅，即係覺得自己啱晒！不過喺現實、或者喺觀眾眼光睇落去，就絕對係一個大反派啦。」

容天佑在劇中飾演反派角色。（葉志明攝）

動作戲源源不絕 戲內戲外皆受盡「折磨」

談到劇中的挑戰，容天佑透露這次有極多動作場面，但與以往不同的是，他這次主要是負責「起雙飛」挨打：「動作戲好多，好多打打殺殺，但多數都係我被人毆打。其實俾人打都要技巧㗎，真係好不易，拍到成日好似面腫腫咁。不過動作戲我都習慣咗，反而最辛苦嘅，係同飾演我家姐嘅王敏奕對手戲。」他續解釋：「因為每次同家姐拍，都係要同佢鬧交，每次都激到家姐眼濕濕，見到佢咁樣，我自己個心其實都好不舒服、好內疚。」

容天佑透露這次有極多動作場面。（葉志明攝）

首度挑戰深層次角色 視為演藝生涯重要里程碑

容天佑坦言，這次的角色在性格刻畫上非常豐富，既是黑社會大佬的兒子，又是王敏奕的弟弟，一心只想爭奪父親的財產、地位與權力。他表示：「對我來講，呢個角色算係我入行以來好重要嘅一個。因為我投入咗好多心機去研究好多唔同嘅電視劇同電影，去攞嗰種感覺，再放落呢個角色度。以前多數做富二代或者普通害人嘅反派，但今次呢個角色好深沉，表面上要扮好人，但內裡又要權力，仲要全世界圍住我轉。情緒起伏好大，有時仲要同人嗌交嗌到自己喊，非常考演技。」

容天佑視為演藝生涯重要里程碑。（葉志明攝）

金髮造型代價大 驚爆嚴重斷髮

煞科後，容天佑表示最想保留的就是現時的金色頭髮。他笑言：「我想keep多一、兩個星期先染返黑，因為好難得可以染到咁靚嘅髮色。不過為咗呢個造型，之前要不斷漂頭，漂咗好多次，漂到頭痛。最驚嘅係，有次洗洗吓澡，發現啲水浸到腳踝，原來去水位塞晒。一睇之下，發現全部都係斷出嚟嘅秀髮，唔係成條除，係漂到脆晒斷出嚟！我嚇到即刻叫身邊人幫我影張相睇睇個頭頂，好彩只係斷髮，唔係禿頭。」