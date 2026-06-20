JW王灝兒生日會陳瀅疑似醉到趴地　緋聞男友周嘉洛竟然唔出手相救

JW王灝兒日前迎來36歲生日，因合作拍攝《痞子殿下》而成為好友的陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚等為她安排生日派對，場面熱鬧非凡。當天JW以一身高調的性感裝束亮相，立即成為全場焦點。好閨密陳瀅更疑似飲醉酒，整個人趴在地上，但是同場緋聞男友周嘉洛卻未有出手相救，任由她趴在地上。

陳瀅疑似醉到趴喺地。(ig圖片)

陳瀅疑似醉到趴喺地

JW作為壽星女，以金色超低胸吊帶裙驚豔登場，獨特的Deep V設計將她的身材展現得淋漓盡致，再配以精緻的妝容更顯高貴且明媚動人。JW充滿自信地唱起經典歌曲《月亮代表我的心》，聲音動人，將自己的興奮心情表露無遺。同場好友包括陳瀅、周嘉洛及朱敏瀚等，他們陸續奉上祝福並拍下合影，充分展現彼此間深厚的友誼。

JW王灝兒迎來36歲生日。(ig圖片)

然而派對過程中也不乏令人捧腹的趣事，從公開的片段可見，陳瀅竟被拍到整個人趴在地上、露出玉背的畫面，引起現場一片哄笑。朱敏瀚更在她身邊高喊「邊個殺我老婆！」場面戲劇性十足。陳瀅隨即在影片中標註：「We all took murder mystery to the next level（我們都把謀殺之謎遊戲玩到新境界）」，原來當時眾人正在玩「劇本殺」的遊戲。值得一提的是，當她躺倒的畫面曝光時，緋聞男友周嘉洛卻未有伸出援手，引起不少揣測。