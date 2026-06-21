專訪｜駱應鈞願為公司共度時艱 之後越減越多：損失演好角色機會

今年72歲的駱應鈞，在娛樂圈打拼超過半世紀，《壹號皇庭》的周文彬、《射鵰英雄傳》的黃藥師、《倚天屠龍記》的金毛師謝遜等，大大小小角色超過二百個⋯⋯

2011年離開TVB，駱應鈞表示當示沒有太大感覺，他表示離開的想法一早有，他說：「大家終極目標都是想離開電視台，無論發展是好還是不好」駱應鈞在TVB期間經歷過多次減騷，但最令他不滿的是失去演有發揮的角色，尤其當他夠騷時，即使有監製想用駱應鈞，公司亦會阻撓「『不如你唔好搵佢，佢已經夠數，點解你唔搵嗰啲唔夠數？』」收入大減接近一半，加上失去演有發揮角色，令他決意離開。

駱應鈞很多事已忘記了，他自嘲有選擇性失憶，「如果是不開心的事，就快點刪除。就算是開心事，亦不要令自己忘形，開心也不過是幾天的熱度。」

駱應鈞離開TVB後，除了拍電影外亦不時到內地商演。

並非書香世家

談起駱應鈞很多媒體用書香世代形容，但駱應鈞不同意，他表示祖先沒有當過進士，亦沒有人是秀才，爸爸在內地讀法律，但來到香港無用武之地，之後在一間小學當校長，一人擔起頭家，在他眼中爸爸很辛勞。

回想起父親的教育方式，駱應鈞坦言自己令父親非常失望。「姐姐、弟弟讀書不錯，我覺得自己好令爸爸失望，我是屬於頑劣。」雖然自嘲頑劣，但駱應鈞自小已熱愛閱讀。在那個缺乏娛樂的年代，他三、四歲便開始看報紙，七歲已經看金庸的武俠小說。「我媽媽租書回來，她去打牌，我就去看書，我最記得我七歲，第一次看《射鵰》，我一看那一頁已經是江南七怪在蒙古找到郭靖，先看了那一段，有機會再看之前，由第一回看起。」

駱應鈞是TVB第五期藝訓班學生，出道之後便有機會拍《家變》，與任達華演同性戀情侶。

父親老來得子，獨力支撐一頭家，連同從內地來港的祖母，生活壓力可想而知。「你要體諒下我父親的壓力，一個人不年輕、遲婚，年紀大才生兒育女，一個人要養那麼多人……其實已經很辛苦。所以他沒有精力同我們溝通，他當然好關心我們的學業，但他不知如何對著我這個頑劣的小朋友。」

當駱應鈞決定報考邵氏訓練班時，父親更是唉聲嘆氣。「我未足二十一歲要他來簽紙，他簽紙時簡直唉聲嘆氣，他怎會想到自己的兒子去考演員訓練班？為何要選擇這條路？」但最終，父親還是無奈地接受了兒子的選擇。這段缺乏溝通的父子關係，成為了駱應鈞人生中一大遺憾。

與爸爸的關係，亦令駱應鈞結婚後不生小孩，「對我造成陰影，我擔心自己的小朋友好像我年青一樣，所以決定不生了。」

入TVB從沒好高騖遠

由邵氏之後到TVB，算是駱應鈞演藝生涯的起點，坦言自己完全沒有「好高騖遠」，他給自己的目標很低，所有事都按部就班，不刻意爭取，但在娛樂圈比較和競爭是無可避免的。駱應鈞深明這個道理，他看得很通透：「有些人說話未必顧及你感受。他可能直接對你說：『周潤發而家拍西片，點解你仲咁霉？』周潤發是國際級，我們怎能夠與他比較？真的不要與人比較，你自己覺得值得做下去就做吧，不值得就別做，人家紅一定有道理，不用去妒忌，祝福別人繼續紅下去這樣最好。」

駱應鈞1994年《射鵰英雄傳》演黃藥師

TVB當年一台獨大，藝員的發展完全是被動，駱應鈞離開訓練班後，翌年拍攝《家變》，劇中角色有發揮，但之後又重演閒角，即使後期遇到《壹號皇庭》周《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》，其實他都不知道為何會出現這些機會「這些沒可能知道，過程中一定好多選擇，合埋的推測是添哥（監製李添勝）很樂意給新人機會⋯⋯你要經歷這些高高低低的不愉快，但總好過做了五年還是演茶客。」

《壹號皇庭》事業轉捩點

最大轉捩點必定是1992年的《壹號皇庭》，令一直演奸角的駱應鈞終於可以轉戲路，他非常感激監製鄧特希「我說得刻薄一點，怎會有人找駱應鈞演正派，還要演戇直中年？你開會說出來有人笑你的，公司很多這類演員，你是否想自殺？這是我自己想像的，但我們這班人有一個優點，當時還未上位，沒有監製會同你爭人放心用，但這是一個很大的賭博。」

1992年《壹號皇庭》改變了駱應鈞的事業。

為了演好周文彬，駱應鈞剪短了頭髮，那時他已入行16年，對演這個角色有一定信心，但拍攝時他沒想過這套劇會跑出。「千萬不要想套劇一定得，我想除咗我之外，好多人都會一樣的想法，希望越大失望越大。電視這一行我們永遠都知道，如果真的那麼容易去預測一套劇成功與否，那所有人都好成功，很多時我們以為這套劇必爆「無得輸」，結果不是，另一套劇好像有點不濟，但出來大受歡迎，所以不要有期望。」

離開無綫 「頭也不回」

在無綫工作了數十年，駱應鈞最終在2011年選擇離開。談及離開的原因，他坦言是因為公司的政策令他感到失望，特別是每年減騷，最終令他收入接近少了一半，更重要是有質素的角色，因為爆騷而不給他。

「不是一次過減騷，是每次慢慢減、我最記得是十個騷，當時基本上所有人都是十個騷，第一次減到九個半，半個你還不配合公司政策？不共渡時艱？但半個之後，可能兩年之後你再續約，可能又減半個或一個。如是者十年八年下來，可能剩下六個、那差不多少了四成收入。接受不到便離開，你接受到便留下。」

駱應鈞現在不時到內地登台及拍視頻，有價有市。

決定離開時，駱應鈞表現得非常決絕。「到最後那次我沒有和TVB傾合約，因為高人教路不要傾，他一知你走，一出動高層同你傾，你就走不成。點解？例如找珍姐(曾勵珍)客客氣氣對你說：『走咩？做咗幾十年』你不好意思離開，珍姐要你留下來，你不給面子嗎？那你以後不用回去了，但我避而不談，就免得尷尬。因為我是好堅決想走。」

駱應鈞表示很多事已忘記了，約非做專訪更加不會記起，他的人生哲學也是這樣，不開心的事快點忘記，開心的事，開心一下子便算。

離開那一刻，他坦言「頭也不回」，完全沒有不捨。「離開那天還未正式離開，幾個月後再回去一次。那次真的過了合約時期兩三個月，要返去交停車場卡、藝員證、鎖匙。藝員科同事尷尬，發生了一些情況，需要收我一百元，他覺得不好意思開口，其實我一點也不介意，應該我要負責的，我必定負責，付費之後我就離開，去停車場駕車離開，完全沒有不捨得那種感覺。」

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