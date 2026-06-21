專訪｜駱應鈞曾事業失意借酒澆愁 為胞弟戒酒：唔好丟架

駱應鈞入行超過五十年，在TVB歷盡高高低低，他年輕時曾經有傳他酒量驚人，但原來是失意，他說：「因為在工作中找不到滿足感，只能去猜枚、飲酒，感覺好像⋯⋯原來我也可以贏的」之後戒酒除了事業開始有起色，更重要是不想令家人蒙羞，尤其是胞弟駱應淦。

駱應鈞21歲入行，在TVB由低做起，那個年代肯做一定有出頭，但他奉勸想入行的年青人要三思，如果你先天條件不足，仍然想繼續一定要有破釜沉舟的決心。「如果你真是低學歷、又沒有技能，你就要堅持落去。通常我們這行成功的都是這種，周潤發、梁朝偉、劉青雲有什麼學歷？不要緊，說出來不會得罪人，如果你冇學歷，你就破釜沉舟⋯⋯但如果你有第二方面的長處，一早那離開吧⋯⋯做第二行好過當演員。」駱應鈞不會叫人熱血追夢，反而更想後輩要認清現實。

駱應鈞勉勵想入行的年青人要三思，演員這一行不容易。

拍劇集《狂龍》七日不眠不休

在TVB「捱更抵夜」是家常便飯。駱應鈞憶述最辛苦的一次經歷，是拍攝劇集《狂龍》。「那套劇我試過六、七日沒睡覺。因為那時的統籌，為了縮短拍攝日期，他會出什會出咩通告呢？你廠收半夜兩點，他會出一張半夜三點鐘通告，安排演員出去拍一場夜戲，再接一場晨曦戲，然後再拍一場早上戲。大約拍到十一、二點你便收工。如果你繼續有廠，第二天便繼續。你在廠拍完之後，再出去拍通宵，然後早上再拍日戲，如是者連續七天」

這種「收買人命」的運作模式，令演員苦不堪言。「好彩公司之後從善如流，那種通告不合理，之後都沒有。」

TVB劇集《狂龍》，駱應鈞曾試過七日沒睡覺。

藉酒精麻醉失意 終為家人戒酒

在事業低潮期，駱應鈞曾沉迷於酒精和猜枚，試圖在其中尋找短暫的滿足感，駱應鈞自認猜枚技術了得，贏面很大。「就算你十盤贏了九盤，你也要喝酒，還有些遲來的，又要和他喝兩杯，避不了喝酒」。然而，這種生活並不能長久。「猜枚猜到聲音全拆掉，那時工作上開始捱出頭，工作同娛樂我便要作出選擇。」加上結婚等因素，駱應鈞最終決定戒酒。

另一個促使他戒酒的原因，是為了不讓家人蒙羞。駱應鈞的弟弟是著名大律師，他深怕自己的負面新聞會影響家人的聲譽。「如果我因為喝酒出事就丟架了，無謂令人蒙羞，我好感激家人，由我入行開始，從來沒有給我壓力，『唔好做呢行啦！』家人從來沒有說這些話，他們很支持我。」

駱應鈞在電視台經歷高高低低，深明演員被動，那種無可奈何。

當演員要破釜沉舟

駱應鈞由邵氏演員訓練班開始，在這行超過半世紀，雖然已73歲，但他很留意新興媒體，亦了解網絡生態，他勉勵年輕人要三思，因為時代已不同。「譬如你沒有學歷、技術，你唯有堅持，因為有好多同你同樣年齡的人、同樣不得意、未有機會的人，他們可能會選擇退出，你如果堅持，就可能有機會，你沒有退路，你一定會想辦法。」

當然條件好，駱應鈞認為有另一個玩法。「你如果很有實力，不如自己當老闆，可以捧自己，或者捧你心目中的人，因為如果你等別人投資你身上，可能等很久也不會出現。」