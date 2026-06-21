福岡街頭驚現1:1《天空之城》巨型機械人漫步　神還原吉卜力經典

宮崎駿執導的吉卜力經典動畫《天空之城》陪伴不少港人成長，當中的「巨型機械人」（又常被誤稱為巨神兵）更是極具代表性的角色。近日，有日本網民在福岡街頭竟然「野生捕獲」了一隻會行走的《天空之城》機械人！影片和照片在網上瘋傳，由於還原度實在太高，不少網民甚至驚呼：「一開始還以為是AI生成的影片！」



《天空之城》機械人出沒！（X@buttobionna）

《天空之城》機械人出沒！（X@buttobionna）

完美復刻細節 連「狐松鼠」都有！

從多名日本網民在社交平台X（前稱Twitter）上分享的片段及相片可見，這隻巨型機械人不僅體積龐大，外型更達到了「神還原」的級別。它緩緩地走在福岡市區的街頭上，引來大量途人駐足圍觀及舉機拍照。

最令人驚喜的是，這位扮演者（或製作者）連細節位都絕不馬虎。除了機械人充滿歲月痕跡的生鏽與青苔塗裝外，其肩膀上竟然還停著一隻可愛的「狐松鼠」，而手上亦拿著一朵小花，完美重現了動畫中守護天空之城、充滿愛與和平的最經典一幕。

《天空之城》機械人出沒日本街頭！真係好似！（X@buttobionna）

絕非AI合成！網民大讚：童年回憶返晒嚟

在這個AI技術盛行的年代，如此不可思議的畫面起初讓部分網民懷疑是否為電腦合成，但經過多位目擊者上載不同角度的影片證實，這絕對是真實存在的超強Cosplay或實體機甲服裝！

這隻機械人的出現，瞬間喚醒了大批吉卜力粉絲的童年回憶。不少網民紛紛留言大讚：「太浪漫了吧」、「好想衝去現場打卡」、「走在街上遇到這個真的會感動到哭」、「製作者到底是何方神聖？太強了！」。