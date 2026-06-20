余德丞深夜遇警路障友人涉酒駕被捕　無損心情照睇世界杯

現年36歲前TVB小生、現任YouTuber兼商台節目主持余德丞（Dickson），今日（20日）凌晨意外捲入一宗友人涉嫌醉駕的風波，其38歲梁姓男友人在駕駛中港牌私家車接載他途中，在銅鑼灣遇上警方路障，因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。作為乘客的余德丞見記者舉機拍攝，詢問：「做咩呀？」左閃右避，然後徒步離開。事隔數小時，余德丞今早更新社交平台，似乎心情未受影響。

余德丞離巢TVB後變自由身藝人。（ig@yuduck）

余德丞友人涉酒駕被捕，余德承（右）見到記者舉機拍攝時問：「做咩呀？」左閃右避，然後徒步離開。（李家傑攝）

歎咖啡等睇世界盃 留四字「唔係也馬」心情輕鬆

經歷凌晨的警方路障風波後，余德丞今早如常更新Instagram限時動態。他上載了一張黑咖啡的照片，寫上「Good Morning」及「Get ready for ⚽」，並配上一個身穿巴西國家隊球衣的動態貼圖，留下四字標籤「#唔係也馬」。看來是準備觀看今早的「巴西 VS 海地」世界杯賽事。從帖文可見，余德丞估計精神不錯，似乎未有被凌晨的事件影響心情。

數小時後出po，心情似乎未受影響。（ig@yuduck）

乘友人車遇警方路障 司機涉醉駕超標三倍被捕

據指，警方趁端午節長周末及世界盃賽事期間，於多區嚴厲打擊醉駕。據了解，余德丞昨晚與38歲梁姓友人一同在四季酒店出席婚宴，離開時由對方駕駛掛有中港車牌的富豪私家車送返跑馬地。凌晨零時許，車輛駛至銅鑼灣霎東街33號對開時，遇上港島總區交通部特遣隊設置的反酒駕路障。

涉事車輛行車左搖右擺，且企圖轉向駛離現場避開路障，警員見狀隨即將其截停。警員發現梁姓男司機身上帶有酒氣，經警察流動呼氣測試中心進行「大機」測試後，錄得73度，遠超法定上限的22度逾三倍。警方遂以涉嫌「酒後駕駛」將司機拘捕，並扣留調查。

涉案司機被捕。（李家傑攝）

昔日走過鬼門關無阻足球狂熱

現年36歲的余德丞一直熱愛體育，曾入選香港游泳代表隊及擔任體育評述員。2018年，他踢足球期間突感不適，一度陷入昏迷被緊急送入深切治療部（ICU）搶救，其後證實休克是由心律不正引起。自從走過鬼門關後，他於2022年轉型以自由身接洽工作，但他對足球的熱愛絲毫未減，這次乘車遇上友人醉駕被捕，亦無阻他早起觀賞球賽的興致。

余德丞家境不俗。（ig@yuduck）