施可瑩患卵巢癌停化療轉紓緩　鄺玲玲Orm眼濕濕：會一路支持你

施可瑩（Lillian）曾擔任ViuTV節目主持，精通四種語言，憑流利的談吐和專業的態度成為多位日、韓、泰星活動的首選司儀。早前她在社交平台透露自己患上卵巢癌，並因而停工專心治療，她在網上分享抗癌進展，但日前她表示，醫生指因身體太差而不適宜繼續化療，之後會以紓緩治療為主。施可瑩表示：「但我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師。」



施可瑩曾成為多位日、韓、泰星活動的首選司儀。(ig@lillianxlillian)

一眾曾經合作的藝人都紛紛留言支持。有鄺玲玲粉絲得知消息後，轉告鄺玲玲，鄺玲玲知道後亦拍片為施可瑩打氣。日前鄺玲玲和拍檔Orm亦專程一同拍了一條片為她打氣，相當感人！卵巢癌主持施可瑩停化療轉紓緩治療 網民推薦醫生獲覆：錢嘅問題

鄺玲玲和Orm拍片為施可瑩打氣，施可瑩唔好放棄呀！（ig@lo.hk.fanbase）

鄺玲玲和Orm拍片為施可瑩打氣，施可瑩唔好放棄呀！（ig@lo.hk.fanbase）

鄺玲玲和Orm拍片為施可瑩打氣。片中可看到，鄺玲玲和Orm都有啲眼濕濕。（ig@lo.hk.fanbase）

鄺玲玲和Orm拍片為施可瑩打氣。（ig@lo.hk.fanbase）

鄺玲玲和Orm拍片為施可瑩打氣。（ig@lo.hk.fanbase）

Orm：「（英文）我希望你早日康復，我經常都想念你，要堅強！我們一直都在你身邊。」鄺玲玲也用廣東話說：「Hello Lilian，希望可以保持一個開朗嘅心情去面對，呢一次嘅挑戰。我記得上次返香港嘅時候，我記得你係一個好開朗嘅人，希望我哋可以成為你其中一個力量，支持，千祈唔好放棄，加油！我會一路支持你嘅！」

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本月13日，施可瑩透露自己要打薄血針，但打完就會嘔血，所以要停針，她不諱言：「依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架（㗎），下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」（IG@lillianxlillian）