陳敏兒離世｜大仔廖文哲談新歌主題：出完就面對母親離世好神奇
撰文：董欣琪
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廖啟智遺孀陳敏兒於6月12日因病離世，終年65歲，其兒子廖文哲及廖文信，公布將於25日下午為媽媽舉行安息禮，為遵照陳敏兒生前意願，安息禮將以私人形式舉行，僅限親友參與，不對公眾開放。二仔廖文信早前在IG發文多謝外界關心：「收到好多關心慰問🥹多謝大家嘅support，我同屋企人一切安好！大家唔使擔心🫶」而大仔廖文哲近日推出的新歌就以召喚死去的母親為主題，想不到現實中自己亦要面對媽媽的離世。
廖文哲新歌召喚死去的母親
廖文哲在IG提到新歌《Prion 006 Galdr》，並寫道：「我想講，呢首歌，係@taste of blue，即係我本人，喺我自己嘅廠牌@prion.era release嘅最新一首歌，關於召喚死去的母親。出完之後，就真係面對母親的離世。好神奇。」
廖文哲組樂隊玩電子音樂
廖文哲早年曾到澳洲修讀音樂製作，留有一頭個性長髮且身上有不少紋身，對電子音樂情有獨鍾，更組建了名為「Taste of Blue」的樂隊，在獨立音樂界大展拳腳，他曾在樂隊的官方Instagram上以英文寫道：「我製作的音樂父母不喜歡。」相當有個性！