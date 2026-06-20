何超盈長灘島度假激罕曬透視泳裝　曾因懷孕暴脹逆襲瘦到見胸骨

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，本月初到法國出席何猷君與奚夢瑤的婚禮，見證細佬與閨蜜的幸福時刻。近日何超盈與好姊妹林心兒（Elly）去菲律賓長灘島旅行，更激罕以泳裝上陣！

何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey）。（IG@xsabrinahox）

何超盈同囡囡及好姊妹嚴紀雯。（IG@carmenyim）

何超盈本月初到法國出席何猷君與奚夢瑤的婚禮，見證細佬與閨蜜的幸福時刻：「最好的閨蜜成了我的弟媳，今天Audrey Rose用一首小詩替我說了所有祝福：要永遠甜甜的，像她最愛的Gummy bear。」（微博@SabrinaHo何超盈）

林心兒同何超盈。（微博圖片）

何超盈同好姊妹林心兒。（IG@elly）

自信擺Pose。（IG截圖）

何超盈林心兒搭私人飛機出埠 激罕曬透視泳裝騷身材

早前林心兒在社交平台曬出合照，並透露將會去菲律賓展開海島之旅，相中所見，兩人身處私人飛機內，戴着草帽同太陽眼鏡，一身度假look，相當享受！日前林心兒就曬出度假靚相，身穿黑色Tube Dress的她大騷香肩，而何超盈就以Chanel一件頭泳衣上陣，中間開窿加上透視的設計更顯性感！其實何超盈在懷孕期間一度身形暴脹，2019年6月她為仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen）擔任姊妹團時，陀住7個月BB的何超盈體型極之有份量，一出場即成為焦點，她更透露姊妹裙是度身訂造。不過何超盈減磅成功後狀態大勇，甚至比產前更清瘦！

何超盈與好姊妹林心兒（Elly）去旅行，兩人更搭私人飛機出行！（IG截圖）

身穿黑色Tube Dress的林心兒大騷香肩。（IG@elly）

身穿黑色Tube Dress的林心兒大騷香肩。（IG@elly）

何超盈激罕以泳裝上陣！。（IG@elly）

何超盈孕照。（微博@Sabrina何超盈）

何超盈與林建岳二女林心兒是閨密，林心兒更是何超盈囡囡的契媽。（IG@elly）

何超盈在懷孕期間一度身形暴脹。（IG@elly）

2019年6月仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen）結婚，文詠珊同何超盈擔任姊妹團。（資料圖片）

當時何超盈陀住7個月BB。（資料圖片）

何超盈現身紐約。（IG@yuesaikan）

心口胸骨明顯。（影片截圖）

何超盈自爆有社恐 怒斥違反保密協議者

何超盈自結婚生女後作風極低調如神隱，2023年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團，照片曝光後引來網民關注，但事後她在微博發長文譴責：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」。何超盈更自爆有社恐，只想低調生活，並公開感謝好姊妹林心兒體諒：「只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度，我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。」可見兩人感情要好！

何超盈為林心兒慶祝生日。（IG@elly）

姊妹裝。（IG@elly）

2023年11月何超盈出席好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）、彭慧中等擔任姊妹團。（IG截圖）

事後何超盈在微博發長文譴責，對照片流出相當不滿。（微博截圖）

自爆有社恐。（微博截圖）

何超盈公開感謝好姊妹林心兒體諒。（微博@SabrinaHo何超盈）

感情好好。（IG@elly）