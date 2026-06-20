黃明志捲台灣網紅命案　遭控謀殺、藏毒等罪歷時半年有最終判決

大馬鬼才歌手黃明志（Namewee），去年10月意外捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在吉隆坡酒店猝逝的命案，一度震驚中港台！經過長達半年的官司纏訟與輿論壓力，黃明志昨日（19日）終於在IG撰寫千字長文，宣佈正式收到聯邦法庭撤控公函，一次過洗脫「吸毒」、「藏毒」、「攜帶違禁藥物」及「謀殺」四項重罪，正式獲判無罪，還其清白！

大馬鬼才歌手黃明志（Namewee），去年10月意外捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在吉隆坡酒店猝逝的命案，一度震驚中港台！（ig@namewee）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在吉隆坡酒店猝逝。（IG@irisirisss5200）

自責未能救回謝侑芯 嘆「未審先判」形象盡毀

背負着沉重罪名的黃明志在千字文中坦言，這半年來「五味雜陳」，期間曾被拘留十多日，由住處、辦公室到手機，甚至全身上下及身邊夥伴都遭到警方徹底搜查。如今終於如釋重負，重新感受到真正的自由。不過，對於謝侑芯的離世，他始終難掩悲痛，更在文中自責沒有能力把對方救起，期盼她能安息。

雖然冷冰冰的法律最終還他清白，但黃明志無奈感嘆，這半年來自己的形象已被徹底摧毀：「我在一開始就已經被輿論判了『死刑』！」他痛斥外界及部分媒體對他「未審先判」，在未經求證下大做文章、斷章取義，甚至將網上各種謠言（從搖頭丸傳到變壯陽藥、冰毒）無限放大，令他遭受極大的網絡欺凌與抹黑。

誓告網民媒體討回損失 感謝患難見真情

面對這大半年的委屈，向來敢言的黃明志宣佈絕不再隱忍！他強硬表示，將會對這段期間惡意造謠及傳播不實訊息的酸民、鍵盤俠、YouTuber、網紅及媒體一一提告，誓要透過法律途徑慢慢討回名譽與財務上的龐大虧損。

而在人生最低谷，黃明志亦看透人情冷暖。他在文中逐一感激在最艱難時刻仍對他不離不棄的好兄弟、經理人、家人、律師，以及一直相信他的廠商與粉絲，直言：「如果沒有你們在背後死死撐着我，我可能早就倒下了。我的這條命是你們的。」

黃明志無奈感嘆，這半年來自己的形象已被徹底摧毀：「我在一開始就已經被輿論判了『死刑』！」（ig@namewee）

黃明志無奈感嘆，這半年來自己的形象已被徹底摧毀：「我在一開始就已經被輿論判了『死刑』！」（ig@namewee）

台北街頭拍MV爆槍戰 化身「打不死蟑螂」

為了宣洩這股積壓已久的怒火並重振旗鼓，黃明志早前已悄悄飛抵台北，為全新單曲《誤解就誤解》拍攝MV，宣告強勢回歸！這首作為新碟《十三號宇宙》的主打歌，首度嘗試以兇悍的Trap與Drill曲風，擺明車馬反擊無良媒體及食花生群眾：「誤解我就誤解，可是我告你就告你！」

MV中更特別安排了激烈的台北街頭槍戰戲碼，黃明志身中多槍倒地滿身鮮血，象徵遭受不明之冤與輿論打壓；但劇情隨後迎來反轉，中槍的他「滿血復活」，猶如他自嘲在粉絲心中是一隻「打不死的蟑螂」，無論面對何種絕境與打擊，都絕對不會屈服！

黃明志推出全新單曲《誤解就誤解》。（ig@namewee）

MV中更特別安排了激烈的台北街頭槍戰戲碼，黃明志身中多槍倒地滿身鮮血，象徵遭受不明之冤與輿論打壓。（ig@namewee）

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